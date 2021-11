Con la puntata che andrà in onda lunedì 8 novembre 2021 inizierà una nuova settimana della serie Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni dell'episodio numero 41 rivelano che l'atelier avrà una Venere in più: Gemma otterrà il posto come commessa del grande magazzino.

Dopo essersi aperta con Vittorio, Tina racconterà finalmente ai suoi genitori del divorzio con Sandro e della sua malattia alla gola.

Felice per il primo giorno di lavoro della figlia, Veronica entrerà in atelier per un saluto: per la compagna di Ezio sarà l'occasione di conoscere la capo commessa Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma è la nuova commessa

Nel corso della quarantunesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso lunedì 8 novembre 2021, l'atelier darà il benvenuto a Gemma.

La nuova commessa sarà pronta per affrontare il suo primo giorno di lavoro e dimostrare le sue competenze professionali sia alla signorina Moreau che al dottor Conti. Il carattere particolare della figlia di Veronica però andrà in contrasto con quello di Irene. Le due colleghe inizieranno a punzecchiarsi sotto gli occhi dolci di Stefania che cercherà in tutti i modi di calmare le acque tra le due ragazze.

Nel frattempo Tina sarà seriamente preoccupata per la sua malattia alla gola. Insieme a Vittorio si recherà da medico per ulteriori accertamenti. Dopo la visita il dottore non avrà più dubbi: Tina dovrà assolutamente sottoporsi il prima possibile all'intervento, per riavere una corretta funzionalità delle corde vocali.

Tuttavia la figlia di Agnese avrà paura di finire sotto i ferri.

Il Paradiso 6, Flora indaga su Adelaide e Umberto

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 8 novembre, Salvatore sarà sommerso dai dubbi. Dopo aver scoperto che Anna è stata sposata ed è mamma di una bambina, il titolare della Caffetteria non saprà come gestire la situazione.

Da una parte Salvo apprezzerà la verità della giovane Imbriani, dall'altra non "metabolizzerà" ancora la notizia.

Nel frattempo Flora continuerà ad indagare sul passato dei Guarnieri. La figlia di Achille Ravasi vorrà approfondire il legame che il padre aveva con Adelaide e Umberto. Intanto al grande magazzino entrerà Veronica.

La compagna di Ezio andrà a trovare la figlia Gemma e nell'occasione incontrerà Gloria, la capo commessa che ha tanto a cuore Stefania Colombo.

Per Tina invece arriverà il momento di confessare tutta la verità anche alla sua famiglia. Grazie al supporto di Vittorio, la figlia di Agnese e Giuseppe rivelerà ai suoi genitori di essersi separata da Sandro e di avere una grave malattia alle corde vocali.