Arrivano le nuove anticipazioni ufficiali Il Paradiso delle Signore 6 dal 15 al 19 novembre 2021 relative agli episodi che andranno in onda su Rai 1 in prima visione assoluta alle 15:55 e on demand su RaiPlay, dove è anche possibile vederli in replica. Settimana intensa, ricca di colpi di scena e novità per i nostri amati protagonisti della soap opera campionessa di ascolti.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 15-19 novembre 2021

La nuova settimana di programmazione si apre con lo scontro tra Armando (Pietro Genuardi) e Giuseppe, che ormai è dovuto uscire allo scoperto.

Tina (Neva Leoni) crede che la tensione in casa sia colpa sua, ignara della reale causa del malessere di Agnese e suo padre.

Marco (Moisé Curia) attira le attenzioni della caparbia Gemma (Gaia Bavaro), che è diventata ormai una Venere del grande magazzino, pronta a sostituire Paola. Anche il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) sembra aver notato qualcosa di particolare e affascinante in lei.

Salvatore (Emanuel Caserio) è felice, inconsapevole del fatto che tra i suoi genitori si sia scatenato l'inferno. Nella sua testa e nel suo cuore c'è un solo pensiero, quello per Anna.

Flora scopre la verità su suo padre Achille

Ci sarà una svolta importante nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda dal 15 al 19 novembre 2021.

Ludovica (Giulia Arena) rivela a Flora (Lucrezia Massari) che suo padre Achille (Roberto Alpi) era un truffatore.

La giovane Ravasi è sconvolta e chiede delucidazioni a Umberto (Roberto Farnesi) che, ovviamente, nega ogni possibile implicazione nella vita di Achille. La situazione si fa sempre più complicata e anche la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) non riesce a mantenere la sua proverbiale tranquillità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scelta di Giuseppe nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6

Agnese (Antonella Attili) non ha più pazienza. Giuseppe e lo mette di fronte a un ultimatum: dovrà raccontare tutto quello che ha combinato in Germania a Tina e Salvatore. Il signor Amato non se la sente e, piuttosto che perdere la faccia davanti ai figli, prende una decisione drastica.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Giuseppe opterà per la partenza in Germania, rinunciando per sempre alla sua famiglia. Amato non dirà però a Tina e Salvo i reali motivi della sua partenza.

Devastata, Agnese si avvicinerà ad Armando, aprendogli il suo cuore: è tempo di riprendere quell'amore bruscamente interrotto?

Intanto, Vittorio promette a Tina di stargli vicino nel suo lungo percorso che seguirà l'operazione alle corde vocali. Tra i due cresce sempre di più la complicità e Conti riscoprirà il suo lato romantico.