Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 per la settimana 1-5 novembre 2021. L'appuntamento con le puntate della soap in prima visione assoluta è su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa e on demand e in replica su RaiPlay.

Giungerà il momento della verità per alcuni protagonisti. Agnese viene a sapere che Giuseppe ha dilapidato tutti i suoi risparmi e pretende una spiegazione: scoprirà la storia di Petra e del bambino? Intanto, Flora comincia a indagare sulla morte di Achille e capisce che Adelaide e Umberto nascondono un inquietante segreto.

Puntate Il Paradiso delle Signore 1-5 novembre 2021

Tanti i colpi di scena che giungono dalle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6. Vittorio (Alessandro Tersigni) è felice di aver convinto Tina a partecipare al film musicale ma, ascoltando il nastro, capisce che la voce ha qualcosa di strano. Nel frattempo, Armando viene a sapere che Ezio e Gloria hanno deciso di non rivelare - almeno per ora - la verità a Stefania.

Paola (Elisa Cheli) lascia il posto da Venere e Gemma è interessata al ruolo. Chissà che la giovane non riesca a ottenere ciò che vuole. Attenzione ad Agnese (Antonella Attili) che scopre le bugie di Giuseppe (Nicola Rignanese): per far tacere Petra, ha fatto fuori tutti i suoi risparmi.

La signora Amato vuole sapere che fine hanno fatto quei soldi.

Don Saverio intercetta la telefonata di Giuseppe e Petra

Le trame delle puntate Il Paradiso delle Signore subiranno una svolta importante dopo che Don Saverio (Andrea Lolli) sente una strana telefonata di Giuseppe, che parla con l'ex amante e ora ricattatrice Petra.

Il religioso invita Amato a confidarsi con la moglie, ma riceve una risposta negativa. Nel frattempo, Vittorio parla con Anna per capire che cosa ci sia dietro la registrazione del nastro musicale. Beatrice viene incaricata per fare delle ricerche a riguardo.

Marcello vuole aiutare l'amico a conquistare la bella Imbriani e così, con l'appoggio di Ludovica, organizza una serata romantica per Salvo e Anna.

Vittorio smaschera Tina: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Conti, grazie all'aiuto di Beatrice, viene a sapere che a cantare è stata Anna e così ha un confronto con Tina, che si è messa in grosso guaio.

Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) capisce che c'è qualcosa di molto strano dietro la morte del padre Achille (Roberto Alpi) e così cerca di raccogliere informazioni riguardo Adelaide e Umberto contattando Cosimo Bergamini.

Infine, nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda dall'1 al 5 novembre, Salvatore viene a sapere da Anna tutta la verità: è vedova e madre di una bambina. Amato le offre il suo appoggio.