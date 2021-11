Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nel corso della lunga stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Agnese che, nel momento in cui scoprirà la verità sulle bugie di suo marito Giuseppe, deciderà di cacciarlo via di casa e si avvicinerà moltissimo ad Armando. Spazio anche alle vicende sentimentali di Vittorio Conti, che ritroverà di nuovo l'amore dopo un periodo buio.

Agnese cede al sentimento per Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che per Agnese arriverà un punto di svolta importante.

La donna, infatti, dopo aver messo alla berlina suo marito Giuseppe, inchiodandolo alle sue responsabilità e scoprendo tutta la verità sul conto del figlio segreto e dell'amante che ha avuto in Germania, deciderà di dare una svolta alla sua vita.

Stando a quanto apprende Blasting News, Agnese finirà per cedere tra le braccia di Armando, il capo-magazziniere del Paradiso che l'aveva già conquistata ai tempi in cui suo marito era in Germania.

Nel corso delle prossime puntate della stagione tv 2021/2022, Agnese si avvicinerà sempre più ad Armando e tra i due ci sarà un riaccendersi della passione e dei sentimenti che ormai credevano di aver messo da parte.

Agnese e Armando: trionferà l'amore?

Un riavvicinamento che sarà a dir poco fondamentale per Agnese, dato che la sarta del grande magazzino, si renderà conto di non aver mai smesso di amare Armando in tutto questo tempo, malgrado ci fosse suo marito Giuseppe a Milano.

Agnese, quindi, si ritroverà in grande difficoltà dato che vorrebbe vivere liberamente la sua relazione con il capo-magazziniere del Paradiso, ma sa che tutto questo non è possibile.

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 per la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Vittorio Conti.

Vittorio Conti si innamora di nuovo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Anche in questo caso, per il proprietario del grande magazzino, arriverà il momento di voltare pagina e di dare una svolta importante e al tempo stesso significativa alla sua vita.

Vittorio, dopo aver cercato di affogare il dolore per l'addio di Marta nel lavoro, comincerà a guardarsi intorno. Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che per lui arriverà il momento di ritrovare l'amore e quel sorriso che aveva perso.

Una "donna del passato", infatti, tornerà a fargli battere il cuore e per lui comincerà un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, che lo porterà a prendere decisioni inaspettate.