Continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Un posto al sole Mattia, il rider di bar Vulcano che ha aggredito Susanna e che continua ad agire indisturbato. Ora, in pericolo sembra essere Rossella. La giovane ha intrecciato una relazione con Riccardo Crovi, inconsapevole della gelosia di Mattia nei suoi confronti. Savelli ha già manifestato comportamenti ambigui e preoccupanti. Messaggi vocali dal tono ossessivo, le ruote dello scooter tagliate e quella risposta secca e pungente dopo che Rossella lo ha chiamato per un pranzo al volo a casa, per festeggiare la decisione di Silvia di rimanere con Michele e la sua famiglia.

Il cerchio intorno a Mattia si stringe e anche Niko è ormai certo che sia stato lui a ridurre in quelle condizioni Susanna. Come fare per incastrarlo? L'impresa non è facile, anche perché Susi non ricorda ancora nulla. La stessa Agnese Lorenzini (interprete di Susanna) ha svelato in una sua recente intervista che la strada per individuare il suo aggressore sarà ancora lunga e tortuosa e che ci sarà ancora da soffrire. Pare che Savelli farà altre vittime e la prima di queste sarà Diego.

Un Posto al sole: Mattia aggredisce Diego e non solo

Rossella è in pericolo e ne è del tutto inconsapevole, anche se ha cominciato a notare le reazioni aggressive di Mattia in diverse occasioni. Tuttavia, non può certo immaginare che cosa sia stato capace di fare quell'insospettabile rider di bar Vulcano, forse solo un po' timido e scontroso.

I pensieri di Rossella sono rivolti ad altro. Ora ha una relazione appagante con Riccardo e, cosa non da poco, è tornata la serenità in famiglia dopo che Silvia ha deciso di restare con Michele chiudendo la sua relazione con Giancarlo. Ma sarà la quiete prima della tempesta.

Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Diego capirà senza ombra di dubbio che Mattia è colui che ha aggredito Susanna ma pagherà a caro prezzo la sua preziosa intuizione.

Nell'episodio di Upas del 12 novembre, Savelli aggredirà Diego senza alcuna pietà, per poi far perdere le sue tracce. Non contento, si preparerà per colpire ancora.

Irene scappa di casa? Anticipazioni Un Posto al sole

Filippo ha ritrovato la serenità e sta recuperando la memoria dopo la nascita della piccola Elisabetta. Tuttavia, un nuovo dramma potrebbe metterlo alla prova.

Sartori chiederà aiuto agli abitanti della Terrazza per prendersi cura di Elisabetta e Irene non la prenderà affatto bene. Stando alle indiscrezioni che stanno girando sul web, pare che la piccolina, stanca di essere messa da parte da Filippo e Serena, scappi di casa.

Attenzione dunque alle prossime puntate di Un Posto al sole, che faranno luce su questa nuova storyline.