Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda il 4 e 5 novembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Vittorio Conti che riuscirà finalmente a smascherare il gioco sporco che stanno portando avanti Tina e Anna alle sue spalle. Intanto Gemma, dopo aver appreso la notizia dell'addio di Paola al Paradiso, farà di tutto per riuscire a prendere il suo posto.

Marcello aiuta Salvatore con Anna: anticipazioni Il Paradiso 6 del 4 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 4 novembre, rivelano che Tina continuerà ad essere nei guai sia con Vittorio che con la sua famiglia, alla quale non ha ancora svelato la verità in merito alla fine del suo rapporto con Sandro.

Salvatore, intanto, deciderà di confidarsi con Marcello, circa i veri sentimenti che prova nei confronti di Anna Imbriani, sebbene la ragazza continui ad essere molto vaga e sembra quasi sfuggire da lui.

Tuttavia, Marcello deciderà di dare una mano al suo amico affinché possa riuscire a conquistare la donna e così organizzerà una cena speciale per far sì che trascorrano un po' di tempo insieme.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 4 novembre rivelano che Salvatore verrà a sapere che Vittorio si sta impegnando anche dal punto di vista finanziario per la realizzazione di questo film.

Vittorio Conti scopre la verità su Tina e Anna

Per tale motivo, Salvo deciderà di parlare con sua sorella Tina e le chiederà di essere sincera nei confronti del dottor Conti.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche venerdì 5 novembre. Le anticipazioni riguardanti la trama di questa nuova puntata in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per l'amara verità che verrà scoperta da Vittorio.

L'uomo, infatti, riuscirà a smascherare le bugie che gli sono state dette in questo periodo da Tina e Anna: scoprirà quindi di essere stato preso in giro, dato che la voce registrata non è quella di Tina ma bensì di Imbriani.

Flora indaga per scoprire la verità sul padre defunto: anticipazioni Il Paradiso 6 del 5 novembre

In questo clima di verità, Anna coglierà la palla al balzo anche per svelare la verità sul suo conto a Salvatore. La donna, infatti, confesserà di essere vedova e di avere un figlio.

Occhi puntati anche su Gemma: gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 5 novembre, rivelano che la donna è certa di aver superato le selezioni per diventare la nuova venere al posto di Paola.

Flora Ravasi, invece, comincerà a cercare informazioni sui Guarnieri per avere finalmente la verità sulla morte del padre Achille.