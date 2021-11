Gemma Galgani continua ad essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. La dama torinese è uno dei volti di punta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, presente ormai da oltre dieci anni in studio e ancora oggi alla ricerca del suo grande amore. Eppure, nel corso degli ultimi tempi, c'è stata una nuova dama che ha debuttato in trasmissione e che avrebbe messo in crisi Gemma. Trattasi di Isabella Ricci, sempre più amata e osannata dal pubblico da casa e dai cavalieri del trono over.

Il retroscena su Gemma Galgani a Uomini e donne

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui ha messo piede a Uomini e donne, la presenza di Isabella Ricci non è passata inosservata e la dama si è ritrovata subito sul piede di guerra con Gemma Galgani.

Tra le due, infatti, non sono mancati gli scontri infuocati nello studio del dating show di Maria De Filippi e spesse volte sono arrivate anche ai ferri corti.

Intanto, però, settimana dopo settimana Isabella Ricci diventa sempre più protagonista delle dinamiche che si vengono a creare in trasmissione e sembrerebbe che Gemma non sia del tutto contenta.

Isabella Ricci avrebbe messo in crisi Gemma

A svelare un retroscena sul dietro le quinte di Uomini e donne, ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che dopo l'arrivo di Isabella in trasmissione, Gemma avrebbe temuto di perdere il suo ruolo da "prima donna" del dating show Mediaset.

"La Galgani teme di perdere la poltrona", scrive il settimanale aggiungendo che, se fino a poco tempo fa, Gemma era considerata la regina indiscussa del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, adesso sempre più spazio viene riservato alle vicende sentimenti di Isabella.

Come se non bastasse, poi, Isabella ha saputo far breccia non solo sul pubblico ma anche sui cavalieri che partecipano alla trasmissione di Canale 5.

Boom di cavalieri per Isabella a Uomini e donne, mentre Gemma fa 'flop'

A quanto pare, infatti, con l'inizio di questa stagione 2021/2022 di Uomini e donne, sarebbero aumentate le richieste di cavalieri che chiamano al programma per conoscere e corteggiare Isabella Ricci.

Una situazione che è completamente differente da quella di Gemma, dato che per circa un mese e mezzo, la dama torinese ha dovuto fare i conti con l'assenza di nuovi pretendenti, complice il fatto che nessuno chiamava il programma per corteggiarla.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in queste settimane hanno fatto discutere anche le dichiarazioni di Isabella la quale ha ammesso che le piacerebbe poter conoscere Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma, conosciuto proprio a Uomini e donne.

Un sogno che diventerà presto realtà? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma di Canale 5.