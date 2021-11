Alex Belli ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip, causato dalla discussione con Aldo Montano. Il 38enne parlando con Manuel Bortuzzo ha paragonato il Reality Show ad un incontro di scherma. Secondo Alex, Montano non ha avuto fair play. Parlando con Soleil Sorge invece, Belli ha sostenuto che Aldo abbia reagito in quel modo senza alcun senso logico.

Belli in lacrime

Alex Belli si è confrontato con Manuel Bortuzzo sulla lite avvenuta con Aldo Montano. Scedendo nel dettaglio, il 38enne ha precisato di rispettare il campione olimpico e di essere un suo fan.

Il modo in cui è venuto fuori al Grande Fratello Vip, però, ha fatto ricredere Belli. Come spiegato dall'attore, il giorno seguente la festa di Halloween, tra lui e Aldo c'era già stato un chiarimento. Stando alla versione di Alex, lo stesso Montano lo avrebbe rassicurato che non se la sarebbe presa per i confessionali. Al contrario, in puntata ha dato in escandescenza.

Per il marito di Delia Duran, il Grande Fratello Vip è come un incontro di scherma, in cui i concorrenti vivono su una pedana h24: si affrontano, si scontrano, ma poi tornano ad essere amici. A detta di Alex, Aldo non avrebbe avuto fair play nei suoi confronti: "Non è facile svegliarmi e prendere uno schiaffo da un amico". Infine, il diretto interessato si è risentito anche per i commenti di Montano sul matrimonio di Belli: "Vieni a toccare una sfera privata di un uomo che ama la sua donna".

Il confronto con Soleil

Non contento Alex Belli ha commentato l'accaduto anche con Soleil Sorge. Il diretto interessato ha confidato di essersi sentito molto toccato per la reazione avuta dal campione olimpico. Sulla base di quanto dichiarato, il 38enne ha sostenuto che in casa c'è un confessionale e secondo Aldo, Belli avrebbe dovuto parlargli subito dopo lo sfogo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A detta dell'attore la cosa non era possibile, poiché i commenti erano stati fatti a notte fonda.

Per il gieffino non ha alcun senso il modo in cui ha reagito Montano: "Ma tutta questa coda di paglia?" Infine, Alex Belli ha spiegato di non credere affatto alla storia dei tre Moschettieri: secondo il punto di vista dell'attore, anche loro discutevano, ma poi ritornavano amici più di prima.

L'analisi di Davide Silvestri

In merito alla discussione del duo Belli-Montano ha fatto un'analisi anche Davide Silvestri. Il diretto interessato ha precisato di non essere dalla parte di nessuno. Poi, ha baccettato l'attore per avere esagerato con i toni in confessionale: "Sei stato educato, ma troppo cattivello e pungente". Tuttavia, Silvestri si è sentito in dovere di criticare anche il campione olimpico per avere cercato lo scontro fisico: "Oggettivamente ha sbagliato e ha concluso male".

A detta di Davide, una lite che termina in rissa non ha mai una giustificazione.