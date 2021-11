Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 15 novembre a venerdì 19 novembre, racconteranno le vicende della famiglia Amato. In particolar modo, negli episodi che andranno in onda su Rai 1 ci saranno alcuni colpi di scena. Infatti, Agnese, dopo avere scoperto che Giuseppe ha avuto un figlio illegittimo in Germania con un'altra donna, metterà alle strette suo marito. La mamma di Salvatore, infatti, darà un ultimatum al coniuge, chiedendogli di raccontare ai figli la verità, altrimenti avrebbe dovuto lasciare casa.

A quel punto, Giuseppe sceglierà di abbandonare la sua famiglia e di tornare a vivere all'estero ma, prima di andare via, mediterà vendetta verso Armando.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 19/11: Agnese dà un ultimatum a Giuseppe

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, il rapporto fra Agnese e Armando si consoliderà. Infatti, quando la sarta del negozio di moda diretto da Vittorio Conti scoprirà la verità su suo marito, riguardo al figlio illegittimo che ha avuto in Germania, andrà dal capo magazzino e si confiderà con lui. La mamma di Salvatore, a quel punto, confiderà al collega quello che ha saputo su Giuseppe. Nel frattempo, Agnese darà un ultimatum al suo consorte.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Giuseppe decide di tornare in Germania

Agnese metterà Giuseppe alle strette, perché lo metterà di fronte ad un bivio. Mentre il marito tenterà di ricostruire una relazione pacifica con sua moglie, la sarta del Paradiso gli chiederà di informare i suoi figli del segreto che ha custodito negli ultimi anni, riguardo al figlio avuto con un'altra donna.

Nel caso in cui Giuseppe non fosse in grado di onorare questo impegno, Agnese lo ha informato che dovrà lasciare la famiglia. A quel punto, il signor Amato non vorrà dire la verità e, pertanto, deciderà di tornare in Germania.

Il Paradiso delle signore: Giuseppe medita vendetta verso Armando

Giuseppe, infatti, non rivelerà a Tina e a Salvatore le reali intenzioni che lo hanno spinto a volere tornare a vivere all'estero.

Nel frattempo, il signor Amato andrà avanti per la sua strada e darà le dimissioni dal Paradiso e mediterà vendetta verso Armando. Agnese, intanto, sarà delusa da suo marito e si confiderà con Don Saverio. Prima di partire per la Germania, però, Giuseppe avrà un confronto con Agnese e Armando e saluterà i suoi figli. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà alla famiglia Amato e se il matrimonio di Agnese terminerà e la sarta volterà pagina con Ferraris o se perdonerà per l'ennesima volta suo marito.