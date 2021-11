L'atteggiamento di Alex Belli al GFVip sta spaccando l'opinione pubblica. L'attore ha discusso con Aldo Montano, ha pronunciato una frase infelice sulla disabilità di Manuel Bortuzzo e sta flirtando con Soleil Sorge, nonostante sia sposato. Intervistata da Fanpage.it Katarina Raniakova - prima moglie del 38enne - ha sparato a zero sull'ex marito.

La stoccata della chef

Katarina Raniakova è stata contattata per esprimere un parere sul percorso dell'ex marito al GFVip. La diretta interessata ha spiegato di non avere seguito il Reality Show, ma ha avuto modo di vedere sul web cosa sta combinando l'ex marito nella casa più spiata d'Italia.

A tale proposito, la diretta interessata ha esordito con un "no comment". Poi, si è lasciata andare: "Trovo tanto triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo e menefreghista verso chiunque".

Stando al giudizio dell'ex moglie di Belli, il 38enne non avrebbe rispetto né per i suoi compagni d'avventura né per le persone che lo guardano all'esterno della casa. Come spiegato da Katarina, l'atteggiamento di Alex è irrispettoso non solo nei confronti delle donne ma anche di tutti gli esseri umani. Sulla base di quanto dichiarato, Raniakova ha chiesto di non essere più menzionata per fatti legati ad Alex Belli.

Il chiarimento sul matrimonio

Di recente, Katarina Raniokova ha fatto chiarezza sul matrimonio naufragato con l'attore.

La diretta interessata, tramite un messaggio social inviato a Deianira Marzano, ha spiegato che erano sposati con rito civile in comune. Dopo l'addio, i due non firmarono mai le carte per il divorzio. Dunque, il matrimonio con Delia Duran non avrebbe alcuna validità dal punto di vista legale. Nonostante Katarina e Alex risultino ancora sposati, Raniakava ha precisato di non volere nulla dall'ex marito.

Katarina 'tradita' da Belli all'Isola dei Famosi

Alex Belli è sposato con Delia Duran, ma nella casa del GFVip si sta avvicinando a Soleil Sorge. Lo stesso attore ha ammesso di non riuscire a stare lontano dalla coinquilina. Nel 2015, anche Katarina Raniakova si trovò in una situazione simile a quella dell'attuale moglie di Alex.

Mentre Belli si trovava all'Isola dei Famosi, si era avvicinato a Cristina Buccino, tanto che Katarina decise di volare fino in Honduras per parlare con Alex. Durante l'incontro, Raniakova aveva invitato il compagno a fare il "bravo". Poi, lo aveva messo al corrente sul loro nido d'amore. In replica, Alex Belli rassicurò la moglie sui suoi sentimenti. Nel 2017, però, il matrimonio giunse al capolinea a causa dei numerosi tradimenti dell'attore. La stessa Katarina ha descritto la storia con Belli una favola trasfomata in un incubo.