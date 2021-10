A distanza di tanto tempo dalla sua partenza, il ritorno di Tina Amato è stato accolto positivamente dai fan de Il Paradiso delle Signore. Attorno alla sorella di Salvatore e Antonio aleggiano dei misteri riguardanti sia la sua salute che la rottura con Sandro Recalcati. Intervistata dal portale TvSoap, l'attrice Neva Leoni ha avuto modo di svelare qualche dinamica che si andrà a creare prossimamente all'interno della rinomata daily soap di mamma Rai. L'attrice racconta che suo fratello Salvatore l'aiuterà a prendere le decisioni giuste riguardo il suo problema alle corde vocali.

Spazio anche alla grande amicizia che si sta via via instaurando con Vittorio Conti e al rapporto con Giuseppe Amato.

Tina Amato de Il Paradiso delle Signore: 'Sa cosa vuole'

Per ben due anni Tina Amato è stata lontana da Milano e dalla sua famiglia per sviluppare la carriera da cantante oltremanica. Per l'attrice Neva Leoni, tornare a indossare i panni del suo personaggio de Il Paradiso delle Signore è stato allo stesso tempo bello e strano. Da una parte è stato come se non fosse mai andata via, mentre da un'altra parte ci sono stati degli inevitabili cambiamenti. Ad ogni modo il ritorno della giovane Amato non era previsto anche se se ne era parlato tanto negli anni, quindi è stata una sorpresa più che gradita per l'attrice che ha accettato entusiasta di rivestire i panni di Tina.

Dopo così tanto tempo di assenza, tornare a interpretare la figlia di Agnese e Giuseppe non è stata certamente una passeggiata per l'attrice Neva Leoni che ha parlato di come il suo personaggio sia cambiato rispetto agli inizi. Se nei primi tempi Tina era ingenua e confusa, adesso è più matura e sa cosa vuole dalla vita. L'attrice vuole che il pubblico spettatore comprenda questa maturazione che si è verificata ma che allo stesso tempo riconosca la solita Tina.

L'intervista si è poi focalizzata sugli aspetti che maggiormente interessano il pubblico e cioè la daily soap e sono emerse anticipazioni interessanti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: 'Ci saranno dei risvolti'

Nei prossimi mesi Tina Amato affronterà tutti i suoi problemi e ad aiutarla ci penserà il fratello Salvatore, definito dall'attrice come "la parte logica e ragionevole del duo" .

Dunque, Salvatore darà una mano alla sorella a prendere le decisioni migliori riguardo al suo problema di salute. Con le corde vocali in quello stato, la carriera di cantante di Tina è praticamente minacciata.

A sentire l'attrice Leoni, in questa sesta e avventurosa stagione de Il Paradiso delle Signore verrà approfondita anche la tematica genitori-figli. Siccome Giuseppe era latitante, Tina è praticamente cresciuta senza un padre. Tale rapporto verrà recuperato e, per usare le stesse parole dell'attrice, ci saranno dei risvolti. Prima o poi Tina dovrà fare i conti con le svariate cose che non conosce di suo padre Giuseppe.

Si è parlato anche dell'amore e dei sentimenti. Neva Leoni ha messo bene in chiaro che il suo personaggio non cerca un amore romantico, anche se potrebbe sempre succedere.

E per quanto riguarda l'amicizia con Vittorio Conti, l'attrice ha notato che il direttore del grande magazzino e Tina, in un qualche modo si completano. Tuttavia ha parlato di grande amicizia e di una cosa che hanno in comune: il cuore spezzato a causa dei rispettivi matrimoni naufragati.