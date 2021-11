Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate di questa stagione 2021/2022, rivelano che ci saranno ancora diversi punti da chiarire in merito alla situazione che vede protagonista Tina Amato. La giovane figlia di Agnese e Giuseppe, nel momento in cui è rientrata in città, ha destato grandi sospetti in primis per la sua delicata situazione sentimentale con Sandro, che non è rientrato in città con lei. Ma per quale motivo? A fare un po' di chiarezza su quanto è accaduto ci ha pensato l'attrice Neva Leoni, che veste i panni della bella Tina nella soap.

Tina e Sandro addio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Tina è ritornata dalla sua famiglia ma senza avere al suo fianco il marito Sandro Recalcati.

L'assenza dell'uomo non è passata inosservata, al punto che i familiari della ragazza hanno cercato più volte di scoprire quale fosse la verità dei fatti su Sandro, sospettosi del fatto che l'uomo non avesse fatto ritorno in città con la moglie.

Tuttavia, Tina ha sempre cercato di "scappare" dalle domande pericolose della sua mamma e per il momento ha confessato solo a Vittorio Conti la fine della sua relazione con Sandro.

La verità sulla rottura tra Tina Amato e Sandro ne Il Paradiso 6

Ma per quale motivo Tina e Sandro si sono lasciati? I motivi nella soap non sono venuti a galla ma, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Tina si ritroverà in una posizione delicata dal punto di vista sentimentale perché è stata tradita da suo marito.

A confessarlo è stata l'attrice Neva Leoni, la quale ha ammesso che la sua amata Tina nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, si ritroverà a dover metabolizzare il tradimento subìto da parte di suo marito Sandro e poi dovrà risolvere i problemi di salute.

"Non ha tempo per l'amore", ha ammesso l'attrice di Tina Amato aggiungendo che per il momento non è prevista una relazione con Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore 6, sebbene i due siano sempre molto affiatati e complici.

Il ritorno di Sandro Recalcati: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in città dello stesso Sandro Recalcati.

A confermarlo è stato l'attore Luca Capuano che sui social ha postato degli scatti dal set della soap opera in onda con successo su Rai 1.

Il rientro in scena di Sandro è previsto nel corso di questa sesta stagione e non si esclude che possa riaccendere nuovamente i sentimenti di Tina Amato, che si ritroverà ad affrontare il ritorno del suo ormai ex uomo.