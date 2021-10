Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, e le puntate diventano sempre più avvincenti. L'uomo, dal momento del suo rientro in Italia, ha sempre negato di aver avuto una relazione extraconiugale durante il suo soggiorno in Germania. Amato senior ha assunto per un lungo periodo degli atteggiamenti da maschilista, volendo prevaricare sulla moglie. Inoltre ha fatto pressioni affinché la donna lasciasse il suo impiego al Paradiso, in modo da potersi riappropriare del ruolo di capofamiglia. In seguito la ritorno del coniuge, Agnese ha vissuto con molta insofferenza la vicinanza del marito, anche perché nel frattempo si era innamorata di Armando.

Tuttavia, la signora Amato, essendo una donna molto religiosa, ha preferito reprimere i suoi sentimenti per Ferraris. La sarta del grande magazzino ha cercato di salvare il suo matrimonio, riavvicinandosi al consorte. Nei prossimi episodi, però, verranno a galla le bugie di Giuseppe. Agnese, oltre a scoprire la relazione extraconiugale del marito, verrà anche a sapere dell'esistenza di un figlio avuto dall'uomo con la sua amante. A questo punto la donna entrerà in crisi, rendendosi conto di essersi sacrificata in nome di un matrimonio, già lacerato dal tradimento di Amato. Non sarebbe da escludere che Agnese decida di lasciare definitivamente Giuseppe per tornare con Armando, un uomo onesto e che la ama veramente.

Il Paradiso delle Signore: Agnese scoprirà il tradimento del marito

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Giuseppe Amato verrà smascherato. L'uomo aveva voluto far credere a tutti di essere un capofamiglia perfetto, dalla morale integra e pulita. Tuttavia Giuseppe non è mai stato un esempio da seguire. Maschilista, prepotente, imbroglione, prevaricatore, oltre a tutto ciò, Amato senior è anche traditore, difatti ha intrattenuto una relazione con Petra mentre si trovava in Germania.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando alle anticipazioni, pare sia giunta l'ora della verità per il fedifrago di casa Amato. Ben presto Petra arriverà in città per rivelare alla famiglia del suo amante di aver avuto un figlio da lui.

Il Paradiso, anticipazioni: la signora Amato distrutta a causa del consorte

La madre di Antonio, Salvo e Tina non prenderà affatto bene questa notizia.

La donna resterà sconvolta nell'apprendere che il marito ha avuto figlio da un'altra donna. Tale rivelazione le sembrerà ancor più amara, dato che lei aveva rinunciato ad Armando per salvare il suo matrimonio. Resta da capire come reagiranno i tre fratelli Amato alla scoperta che il padre ha avuto un altro figlio.

Il Paradiso: potrebbe riaccendersi la passione con Ferraris

Nella scorsa edizione de Il Paradiso delle Signore, fra Armando e la signora Agnese era nato un forte sentimento, tanto da essere sul punto di svelarlo a Rocco e Salvo. Il ritorno inaspettato di Giuseppe ha purtroppo rotto le aspettative dei due innamorati. Tuttavia i due non hanno mai smesso di amarsi, nonostante la presenza di Amato.

Difatti Agnese di è spesso mostrata gelosa dell'amicizia instauratasi fra il magazziniere e la capocommessa. A questo punto, dopo la scoperta del tradimento del marito, Agnese potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare insieme ad Armando, un uomo onesto e sincero.