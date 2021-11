Lulù sembra non aver ancora capito che Manuel non gradisce la sua vicinanza, tant'è che continua ad avere attenzioni e carinerie nei suoi confronti. Nella casa del Grande Fratello Vip, però, tanti stanno provando a far ragionare la principessina, comprese le sue sorelle: Jessica ha invitato Lucrezia a non scrivere una lettera a Bortuzzo, mentre Clarissa si è innervosita quando ha sentito la giovane lamentarsi di non fare coppia col nuotatore nel torneo di biliardo.

Un'altra lettera per Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Alfonso Signorini ha cercato di spiegare a Lulù che deve lasciare in pace Manuel, sempre più provato sia fisicamente che psicologicamente dai suoi comportamenti spesso oppressivi.

Le opinioniste del Grande Fratello Vip hanno invitato gli altri concorrenti ad aiutare la ragazza in questa difficile impresa, appellandosi soprattutto alle sue sorelle che la conoscono meglio di chiunque.

La principessina, però, sembra non voler dare retta a nessuno, neppure a chi le sta suggerendo con le buone o con le cattive di fare un percorso da sola, rispettando il volere di Bortuzzo.

Le telecamere del reality, infatti, hanno sorpreso Lucrezia in camera da letto mentre scriveva una lettera per il nuotatore.

Accortasi di quello che stava succedendo, Jessica ha lasciato la stanza dicendo: "Se quello che stai scrivendo è per Manuel, evita proprio".

La romana si è subito irrigidita e messa sulla difensiva, giustificando il suo gesto come un segnale di pace che vuole dare al 22enne dopo la loro recente rottura.

Lo scontro al Grande Fratello Vip

Anche Clarissa è intervenuta per suggerire a Lulù di smetterla, tant'è che le ha detto: "Non possiamo stare tranquille dopo quello che hai fatto".

"Basta fare figure di ...", ha aggiunto la giovane senza riuscire a convincere l'imperterrita Hailé Selassié, che ha chiesto alle sorelle di lasciarla sola e di non portare ulteriore negatività in una situazione già complessa per lei.

Un altro momento di tensione si è respirato quando Lucrezia si è lamentata di non poter fare coppia con Manuel nel torneo di biliardo che è stato organizzato nella casa del Grande Fratello Vip. La giovane è stata messa in squadra con Gianmaria, e questo non le andava bene a tal punto che ha minacciato di non partecipare.

Clarissa si è subito accorta della particolare richiesta della sorella, l'ha presa da parte e ha sbottato: "Non fare l'offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel.

Basta fare questa scenate, risulti ancora pesante".

La minore delle principessine ha perso la pazienza ed ha invitato Lulù a smetterla di ricercare contatti che Bortuzzo non vuole, come ha chiaramente detto in diretta venerdì 12 novembre.

Hailé Selassié potrebbero essere separate al Grande Fratello Vip

Lulù ha provato a giustificare il suo scatto dicendo che non voleva fare coppia con Gianmaria perché sa che se dovessero perdere si arrabbierebbe con lei, mentre Manuel no perché non gli interessa di queste cose.

Anche Miriana è intervenuta nella discussione: "Non è reale ciò che dici, lui non se la prende".

Clarissa ha impedito alla sorella di aggiungere altro sostenendo che è normale che Bortuzzo non voglia giocare con lei dopo quello che è successo tra loro.

"Mi stai facendo innervosire, me ne devo andare", ha chiosato la giovane prima di raggiungere la camera da letto.

Presa da un momento di sconforto, la minore delle sorelle Selassié si è messa a fare la valigia e a dire apertamente che spera di essere eliminata lunedì sera.

"Non potevo immaginare potesse succedere tutto questo. Spero di uscire domani, ho bisogno di tornare a casa perché non ce la faccio più", ha concluso Clarissa sempre commentando i comportamenti di Lucrezia davanti alle telecamere.