Novità per la programmazione di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno ha cambiato giorno di messa in onda, abbandonando il sabato pomeriggio e traslocando nel più competitivo giorno festivo. Tuttavia, con il 2022, ci saranno delle modifiche importanti legate alla messa in onda del talent show, dato che con l'arrivo del serale verrà sospeso l'appuntamento pomeridiano su Canale 5.

Cambio programmazione per Amici 21: ecco le novità del talent

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti Amici 21, rivelano che da gennaio a marzo la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi continuerà ad andare in onda di domenica pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16.30 circa.

Tuttavia, i cambiamenti e le modifiche alla programmazione del talent show, partiranno a partire dal prossimo mese di marzo, quando ci saranno delle importanti novità.

Il talent show, infatti, sbarcherà di nuovo in prima serata con l'attesissima fase del serale che sarà in onda su Canale 5.

La messa in onda di Amici 21 è prevista, ancora una volta, nel prestigioso sabato sera della rete ammiraglia. Il programma partirà subito dopo l'ultima puntata di C'è posta per te 2022, il people show dei sentimenti condotto sempre da Maria De Filippi, in onda dall'8 gennaio in poi su Canale 5.

Il ritorno di Amici 21 in prime time e stop al pomeridiano

Al termine del people show, ecco che il sabato sera sarà nelle mani di Amici 21 con le puntate della fase serale che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno che si porterà a casa il premio messo in palio dalla produzione del talent show Mediaset.

Con lo sbarco in prime time, però, ecco che Amici non sarà più in onda di domenica pomeriggio. Il talent show verrà stoppato dalla fascia pomeridiana del pomeriggio festivo di Canale 5 mentre proseguirà l'appuntamento con il daytime che come da tradizione andrà in onda tutti i giorni alle 16:10 circa, subito dopo Uomini e donne.

Insomma delle modifiche importanti alla programmazione dello storico talent show di Maria De Filippi che continua a essere uno dei programmi di punta del palinsesto di Canale 5.

Ascolti sempre positivi per Amici di Maria in tv

Anche quest'anno, malgrado il cambio giorno e il passaggio alla domenica pomeriggio (dopo decenni al sabato pomeriggio), il talent show ha confermato la sua forza sul pubblico attivo.

La media attuale di spettatori, infatti, risulta essere di circa tre milioni a settimana con uno share che sfiora il 20% e picchi di oltre il 25% durante la messa in onda, nonostante la temutissima concorrenza di Domenica In condotto da Mara Venier e le partite di calcio della Serie A.