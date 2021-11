Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste nel corso della stagione tv 2021/2022 su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno inosservati e grande attenzione sarà incentrata sulle vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà ancora una volta al centro della scena. Il motivo? Per Conti arriverà il momento di voltare pagina e di pensare al futuro dopo essere stato lasciato da sua moglie Marta.

Un nuovo amore nella vita di Vittorio nelle prossime puntate de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, l'inizio di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore non è stata per niente facile per Vittorio che ha dovuto riprendere in mano le redini della sua vita e ripartire da zero dopo l'addio di Marta, che ha scelto di trasferirsi in America.

Di conseguenza, Conti ha scelto di concentrarsi con tutto se stesso sul lavoro, ma presto per lui arriverà il momento di tornare a credere nell'amore.

A svelare degli interessati retroscena su quello che succederà nel corso delle trame future de Il Paradiso delle signore, è stato proprio l'interprete di Vittorio Conti.

Alessandro Tersigni, tra i volti simbolo di questa popolare soap opera, amatissimo dal pubblico di Rai 1, ha svelato che il suo Vittorio si ritroverà diviso tra tre donne e una di queste potrebbe portarlo a credere di nuovo nell'amore e in quei sentimenti che ormai credeva fossero sopiti nel suo cuore.

Vittorio diviso tra tre donne: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Le tre donne citate dall'attore di Vittorio Conti sono: Tina, Beatrice e Gloria. Tutte, in un modo o nell'altro, hanno a che fare sia dal punto di vista lavorativo che personale con il proprietario del grande magazzino.

Ebbene una di queste potrebbe riaccendere i sentimenti nel cuore del tenebroso Vittorio durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste per tutta la durata della stagione tv 2021/2022 in prima visione assoluta su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inutile dire che, i numerosi fan che seguono la soap, speravano che nel trio di donne ci fosse anche Marta Guarnieri. In tanti, infatti, non si rassegnano all'idea che la donna abbia lasciato suo marito, dato che insieme rappresentavano la "coppia perfetta", che faceva sognare i fan.

Marta (per ora) non ritorna: retroscena Il Paradiso 6

Tanti spettatori non nascondono la loro delusione, sui social, in merito a quello che è successo e sperano ancora in un ritorno che, tuttavia, in questa sesta stagione non sarebbe previsto.

Stando a quanto apprende Blasting News, Marta Guarnieri non ritornerà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 ma questo non esclude che la donna possa tornare a far capolinea nella vita di Conti durante la settima stagione della soap, già confermatissima dalla Rai.