La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continuerà ad essere incentrata anche sulle vicende di Vittorio Conti che, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri. Per Conti arriverà il momento della rinascita dopo un periodo di buio, in cui ha sofferto moltissimo per l'addio di sua moglie, che sperava di poter convincere a restare con lui a Milano. Alla fine, Marta è andata per la sua strada e adesso Vittorio si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e sarà diviso tra tre donne che riaccenderanno in lui dei vecchi sentimenti.

La svolta di Vittorio Conti nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio comincerà il periodo della sua rinascita, dettata dal fatto che deciderà di lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

Dopo un periodo di grande sofferenza, Conti sceglierà di chiudere col passato e di voltare pagina in maniera definitiva.

A confermarlo è stato l'attore Alessandro Tersigni in una intervista, dove ha parlato di quello che sarebbe successo nel corso delle nuove puntate della sesta stagione.

L'attore ha svelato così un retroscena fondamentale legato alla vita sentimentale del suo Vittorio nelle trame de Il Paradiso delle signore 6, aggiungendo che il proprietario del grande magazzino si ritroverà diviso tra tre donne.

Una donna conquisterà il cuore di Conti ne Il Paradiso 6

Un nuovo amore arriverà nella vita di Conti e sarà in grado di "stravolgere" la sua esistenza, portandolo a chiudere col passato e a dimenticare così le sofferenze provate dopo che Marta scelse di chiudere il loro matrimonio.

Ma chi è questa donna che farà capitolare il dottor Conti? L'attore Alessandro Tersigni ha fatto i nomi di tre donne che saranno al centro della vita di Conti.

Tra queste spicca la cognata Beatrice, con la quale ha avuto una tresca durante la gioventù e che ha ritrovato a Milano dopo la morte del fratello nonché marito della donna.

Vittorio si ritrova diviso tra tre donne: retroscena Il Paradiso 6

Occhi puntati anche su Tina Amato, rientrata in questa sesta stagione a Milano e protagonista di un rapporto molto intenso con Conti. I due sono molto complici e non si esclude che questa sintonia possa far sbocciare il loro sentimento.

Spazio anche a Gloria, anche lei grande protagonista di questa sesta stagione della soap opera, sebbene sia attualmente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende con l'ex Ezio Colombo, che pare non abbia ancora dimenticato del tutto.

Insomma queste tre donne potrebbero far breccia nel cuore di Vittorio e spingerlo così a chiudere definitivamente col passato.