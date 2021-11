Pochi giorni fa, esattamente nella puntata di lunedì scorso (8 novembre) il concorrente del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli ha promesso che il rapporto speciale che aveva con la sua compagna d'avventura, Soleil Sorge non sarebbe cambiato, nemmeno dopo l'intervento di sua moglie Delia Duran. Ma la promessa non è durata tanto, e l'attore di Centovetrine ha iniziato a cambiare atteggiamento nei confronti di Soleil. Ultimamente la 27enne si è riavvicinata dentro la casa con il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, e durante una conversazione gli ha espresso il suo disappunto per il cambiamento di Belli.

Secondo la modella, l'attore ha iniziato a sminuirla per far credere che non prova attrazione fisica verso di lei.

Soleil: 'Alex ha iniziato a criticare il mio aspetto fisico'

La modella italo-americana da un paio di giorni è al centro delle critiche dentro e fuori casa. Tutto è nato da quando lei e il suo coinquilino Alex Belli hanno iniziato a stare più tempo insieme, abbracciarsi e baciarsi continuamente, creando l'impressione che il rapporto sia più che amicizia. Per questo motivo, la moglie di Alex Belli è entrata dentro la casa e ha detto a suo marito che sta deludendo lei e la sua famiglia. Inizialmente, l'attore ha combattuto contro tutti per mantenere il rapporto speciale che ha con Soleil, ma nei giorni a seguire ha iniziato a prendere le distanze dalla modella.

Questa cosa non le è piaciuta affatto alla gieffina e nel corso della conversazione avuta con Gianmaria ha dichiarato: "Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, per far credere che non è così ha iniziato a sminuirmi". E poi ha proseguito: "Ha anche iniziato a criticare il mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie".

La modella ha detto che questa cosa le ha dato molto fastidio. Inoltre la 27enne ha voluto sottolineare che non prova assolutamente attrazione per Alex.

"È un bravissimo ragazzo - ha detto Sorge e poi ha aggiunto - ma non è per niente il mio tipo di uomo"

Sorge: 'Mi sono sentita superiore davanti a Delia'

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo scorso venerdì ha avuto un duro confronto con la moglie del suo amico, Alex Belli, a causa della loro vicinanza.

Nel corso del confronto, Delia accusava Soleil di essere la colpevole della situazione creata, perché era lei a provocare certi reazioni di suo marito. Soleil è tornata e parlare di nuovo riguardo a questo e nel corso della conversazione con il suo ex ha detto: "Tu che mi conosci, non pensavi che a Delia l'avrei mangiata viva"? Poi ha continuato: "Non l'ho messa al suo posto come avrebbe meritato, perché mi sono sentita superiore rispetto a quello che pensavo di essere". Alla fine, la vippona crede di aver fatto la cosa più giusta, con il tono giusto.