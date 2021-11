Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, inerenti alle puntate dal 22 al 26 novembre, si concentrano sulla coppia Maria e Rocco e anche sul defunto Achille Ravasi. Flora troverà un dettaglio su una delle ultime foto di Achille e farà aprire le indagini sulla morte del padre. Questa cosa, però, non farà dormire serenamente la contessa di Sant’Erasmo. Nel frattempo, Umberto e la stilista americana si lasceranno andare a un bacio breve ma intenso. Anche tra Agnese e Armando scapperà un bacio appassionato ma verranno sorpresi da Tina. Maria, infine, sarà decisa ad andare a Roma per un serio confronto con il suo promesso sposo Rocco Amato, in quanto comincerà a sospettare che il ragazzo la stia tradendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria teme che Rocco l’abbia tradita

In casa Amato con l'arrivo di un telegramma informerà che Giuseppe è appena arrivato in Germania. Questa notizia farà commuovere i fratelli Amato, tranne Agnese che apparirà molto sollevata di non avere più attorno il traditore. Nel frattempo, Armando consegnerà a Maria un giornale dove mette in bella mostra la foto di Rocco che riceve la coppa da una ragazza davvero affascinante. Maria sarà felice di sapere che il suo amato ha vinto la gara ciclistica, ma vederlo in compagnia di una ragazza la farà morire di gelosia. Mentre Tina fisserà la data della sua operazione, Flora tenterà di avvicinarsi sempre di più ad Umberto e allo stesso tempo riceverà da Cosimo le ultime foto del defunto Achille.

La sarta Puglisi non riuscirà a togliersi dalla testa la foto che ritrae Rocco in compagnia di una bella ragazza e così deciderà di telefonargli, ma verrà a sapere che il ciclista ha cambiato alloggio senza dirle niente. Marco incontrerà Gemma e scoprirà che la ragazza è una delle Veneri del Paradiso. Per incoraggiare Tina, Vittorio organizzerà una bella cena a casa sua e inviterà anche Salvatore.

Quest’ultimo approfitterà dell’evento per ufficializzare la sua relazione con Anna. Armando farà leggere a Stefania un articolo scritto da Marco di Sant’Erasmo, che racconta la triste vicenda dello sfratto imposto alle persone povere dal padre di Luisa.

Flora trova un indizio importante su Achille

Tina, nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, racconterà alla madre cos’è successo durante la cena organizzata da Vittorio.

Marco, dopo aver ottenuto il suo scopo, scaricherà Luisa e passerà alla prossima ragazza: Gemma, la figlia di Veronica. Agnese avrà la netta sensazione che Rocco stia frequentando un’altra ragazza e ne parlerà con Armando, che sarà ben lieto di ascoltarla ma resisterà all’impulso di riavvicinarsi a lei. Flora, riguardando per l’ennesima volta una delle ultime foto di suo padre, troverà un dettaglio che riaccenderà i suoi sospetti.

Il Paradiso delle Signore spoiler 22-26 novembre: Agnese e Armando sostituiscono Salvatore

Adelaide verrà a sapere che sono state aperte le indagini sulla morte del suo defunto marito e andrà nel panico. Stefania scoprirà che il ragazzo che piace a Gemma è il giornalista che ha scritto l’articolo sugli sfratti.

Maria sarà decisa ad andare a Roma per capire perché Rocco ha cambiato alloggio senza dirle niente e se ha commesso un tradimento. Marcello vorrebbe rivelare al mondo intero di essere il compagno di Ludovica, ma la ragazza apparirà incerta. Nel frattempo, Umberto sorprenderà Flora nel suo studio e i due si scambieranno un fuggevole bacio.

Marco riceverà un nuovo incarico dal commendatore Guarnieri: scrivere per il Paradiso Market. Per il nipote di Adelaide sarà un’ottima occasione per stare più vicino a Gemma. Stefania, però, non sarà affatto entusiasta della promozione del giovane Sant’Erasmo. Il signor Guarnieri e la signorina Ravasi si prometteranno di dimenticare ciò che è successo tra loro.

Salvatore chiederà ad Agnese e Armando di sostituirlo alla Caffetteria per un giorno perché deve accompagnare Anna al paese. Rimasti soli, la sarta e il capo magazziniere si baceranno con molta foga. Tina, però, li coglierà sul fatto.