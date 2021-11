Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda per tutto il mese di dicembre 2021, si preannunciano dense di sorprese.

A svelare i primi spoiler su quello che succederà nel corso delle settimane natalizie, ci ha pensato l'attore Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvatore Amato, il quale ha parlato di nuovi ritorni in scena nel cast della soap opera.

Previsti vecchi ritorni in scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del mese di dicembre 2021, rivelano che i ritorni che sono già avvenuti nel corso di queste settimane non sono tutti quelli che caratterizzeranno questa stagione della soap opera Rai.

L'attore di Salvatore, infatti, ha svelato che in vista delle nuove puntate natalizie di questa sesta stagione è previsto il ritorno di altri vecchi personaggi e protagonisti della soap opera che torneranno ad animare le trame e le vicende del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Ma chi rivedremo in scena per le feste di Natale? I fan della soap sperano di poter assistere al rientro di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti che magari potrebbe rimettere piede in città per trascorrere le feste in famiglia. Anche se pare piuttosto difficile, visto che le varie anticipazioni che circolano da tempo non alludono a un suo ritorno.

Segreti e altarini smascherati nelle prossime puntate de Il Paradiso 6

Inoltre, sempre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di dicembre, svelate dall'attore di Salvatore, rivelano che verranno fuori molti altarini e quindi diversi segreti tenuti nascosti fino a questo momento, torneranno alla ribalta e creeranno un po' di caos.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma le puntate de Il Paradiso delle signore del mese di dicembre si preannunciano scoppiettanti e imperdibili per i numerosi fan e spettatori che continuano a seguire con passione le vicende dei vari protagonisti del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: parla l'attrice di Adelaide

Ma, tanti altri colpi di scena, ci saranno anche nel corso delle prossime puntate di questa stagione che proseguirà fino a maggio 2022.

A svelare qualche retroscena in merito è stata l'attrice Vanessa Gravina, che nella soap veste i panni della perfida e astuta contessa Adelaide.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che Adelaide sarà costretta a fuggire via da Milano, dato che si ritroverà addirittura ricercata dall'Interpol, per il caso della morte di suo marito Achille Ravasi.

Una fuga che metterà a dura prova anche Umberto Guarnieri, il quale restando da solo in città, si ritroverà costretto a fare i conti con le indagini e le amare verità sul conto della sua amata contessa.