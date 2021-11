All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sta nascendo un'amicizia speciale che vede protagonisti Soleil Sorge e Alex belli. I due, giorno dopo giorno, trascorrono sempre più tempo insieme e in queste ultime settimane si sono lasciati andare anche a un bacio (complice una prova settimanale proposta dagli autori del reality show) e a una serie di atteggiamenti "sospetti" che non sono passati inosservati. Eppure, nelle puntate serali del GF Vip, Alfonso Signorini ha sempre ignorato e censurato la nascita di questo rapporto: una scelta che ha alimentato dubbi e sospetti.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più complici al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante queste ultime settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Alex e Soleil sono diventati sempre più complici.

I due trascorrono moltissimo tempo insieme e, in occasione della prova del "kiss freeze", si sono scambiati anche un bacio che non è passato inosservato.

Qualche giorno fa, come se non bastasse, Alex ha fatto le coccole nel letto all'ex protagonista di Uomini e donne, scatenando l'ira dei fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro l'attore, visto che fuori dalla casa del GF Vip ha una moglie che lo sta aspettando.

A proposito di Delia Duran, in una recente intervista, la modella ha ammesso di non essere gelosa del rapporto che si sta creando in casa tra suo marito e Soleil.

Nelle puntate serali del GF Vip, Signorini tace su Alex-Soleil

Al tempo stesso, però, la moglie di Alex ha lanciato un appello agli autori del reality show Mediaset, chiedendo loro di poter varcare la soglia della porta rossa e di stare in casa per qualche giorno.

Il motivo? Vuole trascorrere una notte di passione con suo marito.

Tali richieste di Delia, fino a questo momento, sono state ignorate dalla produzione del GF Vip così come nel corso delle ultime puntate serali del reality show, è stata "censurata" l'amicizia speciale che sta nascendo tra Soleil e Alex.

Alfonso Signorini non ha mai proferito parola, neppure con una semplice clip, su questo rapporto sempre più intimo e complice che sta nascendo tra l'attore e l'ex protagonista di Uomini e donne.

Il retroscena su Alex e Soleil 'censurati' al GF Vip

Ma per quale motivo gli autori e il conduttore Signorini non vanno a fondo in questa vicenda per capire cosa sta succedendo?

A riportare un retroscena su quanto starebbe accadendo ci ha pensato il portale "361Magazine", il quale fa sapere che la strategia attuata dalla produzione del GF Vip potrebbe essere quella di far passare inosservati tali atteggiamenti ai due diretti interessati, così da spingerli ad andare oltre.

"Vogliono portarli ad andare oltre", scrive il portale di gossip aggiungendo che solo in quel caso Alex e Soleil potrebbero far scoppiare una vera bomba mediatica, dato che entrambi hanno persone che li aspettano fuori.