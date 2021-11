Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di novembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della dama Ida Platano, che si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con l'ex calciatore Diego. I due, dopo essersi conosciuti e dopo aver approfondito la frequentazione, arriveranno ad un punto di svolta della loro relazione e decideranno di andare via insieme dallo studio, ma qualcosa non andrà nel verso giusto.

Anticipazioni Uomini e donne novembre 2021: Ida fa la sua scelta

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse per tutto il mese di novembre 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno delle sorprese per Ida Platano.

Dopo aver messo da parte la delusione per la fine del suo rapporto con Marcello, che scelse di chiudere la loro relazione avendo capito di non essere compatibile con la dama del trono over, Ida ha deciso di andare avanti e di concentrarsi su una nuova frequentazione.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che, a far breccia nel cuore della dama è stato il cavaliere Diego, che ha saputo conquistarla: la prima esterna tra i due è stata molto intensa al punto che la dama si è lasciata andare al primo vero bacio con lui.

Pioggia di petali rossi in studio per Ida e Diego a U&D

Col passare delle puntate il rapporto tra Ida e Diego si è rafforzato sempre più, fino ad arrivare all'ultima registrazione di questa settimana, durante la quale Ida ha comunicato in studio una decisione importantissima.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con Uomini e donne che andranno in onda per tutto il mese di novembre su Canale 5, rivelano che Ida ha scelto di abbandonare la trasmissione con Diego.

Nonostante qualche dubbio e qualche perplessità sul conto dell'ex calciatore, Ida ha deciso di voltare pagina con lui e quindi di accettare di conoscersi meglio fuori dal programma e lontani dalle telecamere di Uomini e donne.

Una vera e propria scelta a tutti gli effetti che, in studio, è stata celebrata e festeggiata anche con la consueta cascata di petali rossi e con l'emozione tangibile degli altri protagonisti del trono over.

Diego spiazza Ida e la rifiuta dopo il sì: anticipazioni U&D novembre

Tuttavia, la favola di Ida è stata "stroncata" sul nascere, prima ancora che la dama potesse viverla in tranquillità fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Il motivo? Prima di abbandonare Uomini e donne, Ida ha chiesto di poter chiarire delle cose rimaste irrisolte con Tina Cipollari.

Ebbene, questa "voglia di polemica" della dama, ha scaturito l'ira del suo nuovo fidanzato Diego: gli spoiler di U&D rivelano che il cavaliere, senza pensarci su due volte, ha deciso di tirarsi indietro e quindi di rifiutare e chiudere già la sua relazione con Platano.

Insomma un risvolto a dir poco inaspettato e inatteso per la stessa dama che, ancora una volta, si ritroverà costretta a fare i conti con questa ennesima delusione sentimentale.