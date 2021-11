Mercoledì 1° dicembre andrà in onda Il Paradiso delle Signore con una nuova puntata alle 15:55, salvo cambi di palinsesto. L'episodio può essere rivisto anche in replica su RaiPlay. Le anticipazioni raccontano che la famiglia Amato sarà ancora al centro dell'attenzione dopo la partenza di Giuseppe. Agnese e Armando si sono baciati approfittando di un momento in cui erano soli e Tina li ha visti. La giovane non nasconde la sua rabbia alla madre, che prende così una sofferta decisione. Proprio quando Agnese crede di aver riportato un po' di pace in casa, ecco che Salvatore destabilizza di nuovo ogni equilibrio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 58

Nella nuova puntata della soap in programma per mercoledì 1 dicembre 2021, Tina è ancora incredula dopo aver visto il bacio tra Agnese e Armando. La signora Amato, pur di non veder soffrire la figlia - e anche con un certo senso di colpa - decide a malincuore di allontanare Ferraris.

A Tina non basta e, temendo che la madre possa intrecciare una relazione con Armando, decide di affrontarlo. Nonostante ciò, Agnese non proferisce parola su quanto accaduto con Giuseppe.

Armando vuole che Agnese dica la verità a Tina e Salvatore

Continuando con le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì, il buon Ferraris ripenserà agli ultimi eventi e all'incontro con Tina.

Dispiaciuto per la decisione di Agnese, la esorta a raccontare la verità su Giuseppe ai suoi figli.

Nel frattempo, si sta per avvicinare la sfilata della nuova collezione di Flora. Tutto deve essere perfetto e Vittorio fa un discorso motivazionale alle Veneri affinché l'evento sia un vero successo. A proposito delle nostre amate Veneri, vedremo Irene malinconica all'idea che Stefania possa allontanarsi da lei a causa di Gemma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Determinata come sempre, giocherà le sue carte affinché ciò non avvenga.

Il desiderio di Salvatore, spoiler Il Paradiso delle Signore

Agnese è in crisi: per timore di far soffrire Tina, ha allontanato Armando. In Germania c'è Giuseppe, che non si sa nemmeno cosa abbia deciso di fare. E poi c'è il fatto che deve mentire ai suoi figli, anche se non vorrebbe.

Le anticipazioni del nuovo episodio che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 1 dicembre 2021 su Rai 1 svelano che gli equilibri di casa Amato verranno ulteriormente destabilizzati.

A farlo ci penserà Salvatore, che proporrà a Tina e Agnese di partire per la Germania e andare a trovare Giuseppe, che crede solo e infelice per la distanza che li separa. Ovviamente, il desiderio di Salvo spiazzerà la povera signora Amato, che non saprà più come fare per tenere nascosta la verità sul marito e sulla sua doppia vita.