Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 6 al 10 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Tra Franco e Nunzio ci sarà un violento scontro: il ragazzo farà di tutto per stare vicino a Chiara che, a sua volta, farà fatica a reggere il peso di quanto accaduto realmente il giorno dell'incidente in cui perse la vita suo padre.

Per Marina e Fabrizio arriveranno ulteriori momenti di tensione legati al lancio delle "Marinelle". Rossella farà di tutto pur di tenere lontano da lei sua madre, ma alla fine sarà costretta a rivedere i suoi piani a causa di una inaspettata notizia che riceverà Michele.

Vittorio farà fatica a gestire il suo rapporto con Speranza, mentre Patrizio dovrà incassare una nuova delusione.

La difficile relazione di Vittorio

Vittorio sarà alle prese con la difficile gestione della sua relazione con la bella Speranza (Mariasole Di Maio). La ragazza, follemente innamorata di lui, continuerà a essere ignara della sorpresa che il ragazzo ha in serbo per lei: una strategia di coppia del tutto improbabile e molto lontana dai modi di fare della giovanissima Altieri.

Chiara Petrone (Alessandra Masi) invece continuerà a essere schiacciata dai sensi di colpa legati alla vera dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita suo padre. Sarà Nunzio (Vladimir Randazzo) ad aiutarla a superare il difficile momento.

Per Fabrizio Rosato continueranno i momenti di tensione legati al debutto del suo nuovo formato di pasta in commercio. le "Marinelle". Tra Franco e Nunzio arriverà il momento di affrontare un duro momento, Boschi infatti - preoccupato per suo figlio - finirà per scontrarsi con lui a causa del suo comportamento troppo apprensivo nei confronti della giovane Petrone e del suo disinteresse totale al suo futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marina Giordano intanto vivrà momenti di forte indecisine sul da farsi in merito a una proposta lavorativa avanzatale da suo marito. Vittorio Del Buo continuerà ad andare avanti per portare a termine la sua impresa bizzarra.

La delusione di Patrizio

Rossella dopo i recenti scnti con sua madre, si ritroverà a fare un incontro tutt'altro che piacevole.

Tra Franco e Nunzio torerà il sereno anche grazie ai consigli di Chiara. Patrizio cercherà in tutti i modi di convincere Samuel a non accettare i consigli di Vittorio per conquistare Speranza. A Palazzo Palladini cominceranno i preparativi per il Natale e proprio quando Patrizio comincerà a programmare di trascorrere il 25 dicembre con Clara, riceverà un'amara delusione. Tra Silvia e Rossella crescerà sempre di più la distanza: la giovane infatti non riuscirà a perdonare sua madre per il tradimento a Michele.

Intanto Raffaele, deciso a dare una lezione a suo cognato, chiederà aiuto alla piccola Irene. Chiara invece schiacciata dai suoi tormenti interiori legati alla notte dell'incidente, si ritroverà sul punto di voler rivelare a qualcuno ciò che è accaduto realmente.

Clara prenderà tempo con Patrizio in merito alla sua volontà di voler trascorrere il Natale insieme. Rossella invece si mostrerà decisa a voler trasferirsi in una nuova casa con suo padre, ma Michele dovrà rivedere i suoi piani a causa di una notizia inaspettata che gli impedirà di assecondare sua figlia.