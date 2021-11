Non accenna a placarsi la polemica intorno al matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara: l’ennesimo capitolo della vicenda ha come protagonista l’attrice e modella Eugenia Suarez, detta La China. Quest’ultima sembra non aver per nulla gradito le dichiarazioni rilasciate dalla Nara in una recente intervista televisiva, andata in onda in Argentina, in cui la moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain ha ripercorso le fasi salienti della crisi coniugale vissuta dalla coppia lo scorso ottobre, seguita in diretta sui social da tanti appassionati di Gossip.

China non sembra per nulla intenzionata a ricoprire il ruolo della “terza incomoda”, che avrebbe tentato di sedurrre un uomo sposato come Icardi. Ancora una volta il mezzo utilizzato per attaccare la rivale è stato Instagram: in una storia la modella ha scritto, senza indicare esplicitamente a chi si stava rivolgendo, “Gettare m...a sugli altri non la farà diminuire nella tua vita”.

Anche Suarez presto rilascerà un’intervista sul ‘caso Icardi’

Visti i precedenti, è parso chiaro a molti che la frase offensiva fosse rivolta proprio a Wanda. Questo nuovo capitolo della telenovela via social sembrerebbe essere dovuto all’intervista recentemente rilasciata dalla moglie e procuratrice di Mauro Icardi all’amica Susana Gimenez, andata in onda sull’emittente argentina Telefe Noticias: Suarez non avrebbe apprezzato le parole della Nara e si sarebbe decisa a rivelare la propria versione dei fatti.

Quindi la modella ha spiegato, utilizzando sempre i canali social, che nei prossimi giorni sarà lei a parlare, rispondendo alle domande di Alejandro Fantino, in una nuova intervista che sarà diffusa in Argentina sull’emittente Star+. China ha già anticipato che ribatterà “senza filtri” a tutte le accuse che le sono piovute addosso in queste settimane.

Le fasi salienti della crisi tra Icardi e la Nara sono state raccontate da Wanda in tv

Nella sua intervista, Wanda Nara ha raccontato di come abbia scoperto il presunto tradimento di Mauro: quando una sua collaboratrice, che organizza le feste per la famiglia Icardi, le ha chiesto una fotografia, Wanda non si è fatta problemi a cercare l’immagine nel telefono cellulare del marito.

Così si è imbattuta – a suo dire casualmente – in alcuni screen shot, che immortalavano spezzoni di una conversazione tra l’attaccante e “una donna molto nota, che già tutti conoscono”. La reazione a quella scoperta è stata di profonda collera: Wanda ha deciso di pubblicare la prima storia, apparsa su Instagram, da cui è partita la bufera. Nei giorni successivi c'è stata la fuga in Italia insieme ai cinque figli, nella casa di Milano, a cui è seguita la richiesta di perdono del marito, quando ormai in molti vedevano all'orizzonte un divorzio milionario. Un primo riavvicinamento tra i due è stato vanificato dalla notizia di un incontro in albergo tra Icardi e China: tuttavia, dopo questo secondo litigio, finalmente la coppia si è riappacificata.

Wanda ha ribadito di fidarsi della versione dei fatti fornita da Mauro Icardi

Parlando in tv, Wanda Nara ha anche spiegato di essersi scusata con la Suarez per le parole di fuoco contro di lei, utilizzate nella storia inizialmente pubblicata sui social. Infine Wanda ha assicurato di fidarsi ciecamente del marito, aggiungendo che altrimenti avrebbe posto fine al matrimonio. Infatti Icardi ha ripetutamente assicurato alla moglie che non sarebbe mai successo nulla tra lui e l'attrice argentina. Ora la coppia, proprio quando sembrava aver superato tutte le difficoltà, potrebbe di nuovo essere messa a rischio dalle rivelazioni sull’accaduto, che Eugenia Suarez promette di fare.