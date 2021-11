Ancora svolte importanti ci saranno nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. A Villa Guarnieri Adelaide e Umberto sono in allerta, Flora ha rovinato ogni equilibrio. La scelta della contessa di far vivere la giovane Ravasi sotto lo stesso tetto le si è rivoltata contro. Le indagini sul caso della morte di Achille sono state riaperte, dopo che Flora ha notato un particolare in una delle ultime foto di suo padre.

Inoltre, Cosimo le ha fatto pervenire preziosissime informazioni che non hanno fatto altro che alimentare i suoi sospetti.

Per la prima volta, Adelaide sembra aver perso il suo proverbiale self.control, forse perché consapevole della reale pericolosità della situazione.

La contessa non sa che c'è anche un altro retroscena in questa spinosa faccenda: Umberto e Flora si sono baciati. Il commendatore sembra essere stato ammaliato dalla bella stilista, una debolezza che potrebbe costargli molto cara.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle nuove puntate su Rai 1

Flora deve presentare la sua prima collezione e sono le Veneri a indossare i suoi capi. La sfilata è un successo, tutti sono soddisfatti dei modelli della nuova stilista. Il peso del confronto con Gabriella sembra ormai un lontano ricordo. La giovane Ravasi deve però risolvere una faccenda provata che le sta molto a cuore, quella che riguarda le indagini sulla morte di suo padre Achille.

A scombussolarla, è stato anche il bacio con Umberto. Che cosa prova realmente per il commendatore? Flora è confusa a riguardo. Da una parte vorrebbe arrivare alla verità ma dall'altra non può negare di subire il fascino di Guarnieri.

Vittorio e Tina stanno per baciarsi

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Tina e Vittorio sono sempre più vicini.

I due saranno sul punto di baciarsi, ma qualcosa li trattiene. Chi invece non resisterà alla passione sarà Adelaide, che cadrà tra le braccia di Umberto.

Salvatore invece sarà ancora convinto di passare le feste natalizie in Germania, senza sapere il motivo per il quale il padre si è dovuto trasferire. Agnese è in difficoltà, non sa come proteggere i suoi figli da una verità che li distruggerebbe e quindi preferisce tacere.

Umberto turbato da Flora, spoiler Il Paradiso delle Signore

Il commendatore e Adelaide si rifugeranno l'uno tra le braccia dell'altra. In questo modo, Umberto cerca anche di allontanare qualsiasi dubbio della contessa su Flora.

Guarnieri è affascinato dalla bella Ravasi e questa sua debolezza potrebbe giocare a suo sfavore, visto che Flora sarà disposta a tutto pur di arrivare alla verità sulla morte di suo padre Achille, anche a costo di mettere in trappola Umberto.