Il Paradiso della Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana per l'episodio di mercoledì 17 novembre raccontano che Giuseppe cambierà idea in merito all'operazione alle corde vocali della figlia Tina, mentre Salvatore sarà felice e innamorato di Anna. Gemma sarà invidiosa del rapporto tra Ezio e Stefania, nel frattempo Colombo si guadagnerà ancor di più la stima di Vittorio. Vi sarà, infine, il secondo incontro tra Gemma e Marco, mentre Agnese sembrerà intenzionata a non perdonare Giuseppe.

Giuseppe diverrà favorevole riguardo l'intervento al quale dovrebbe sottoporsi Tina

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di mercoledì 17 novembre rivelano che Giuseppe non ha mai nascosto di nutrire totale ammirazione nei riguardi di Tina, con quest'ultima che, di conseguenza, si è sempre dimostrata molto legata ai suoi genitori.

Tina proverà un gran senso di sollievo, quando il padre le comunicherà di aver cambiato idea in merito all'operazione alle corde vocali al quale la cantante dovrebbe sottoporsi a breve: Giuseppe sarà favorevole che la figlia finisca sotto i ferri.

Salvatore, intanto, sarà innamorato e felice, specialmente da quando Anna ha deciso di accettare di uscire con lui per un appuntamento.

Sia Tina che Salvatore, però, continueranno ad essere ignari sia del figlio illegittimo che dei risparmi dilapidati dal padre Giuseppe.

Gemma sarà invidiosa del rapporto tra Stefania ed Ezio

Le trame de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 48 della sesta stagione anticipano che la gelosia di Gemma nei riguardi di Stefania parrà non placarsi, malgrado la figlia di Gloria le ha perdonato alcuni colpi bassi ricevuti qualche tempo prima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane Zanatta, stavolta, sembrerà non mandar giù il rapporto che Stefania avrà con Ezio, così giocherà alla Venere un brutto scherzo.

Colombo, al contempo, si guadagnerà sempre più la stima di Vittorio, specialmente quando quest'ultimo si accorgerà delle ottime doti giornalistiche palesate durante l'intervista a Flora.

Al Circolo, intanto, Gemma si incontrerà nuovamente con Marco di Sant'Erasmo e ne rimarrà affascinata ancor più della prima volta.

Giuseppe, in ultimo, tenterà in ogni modo di riappacificarsi con la moglie. Agnese, però, non vorrà sentir ragioni e sceglierà di non perdonarlo. La signora Amato, inoltre, metterà il marito di fronte ad un bivio: se sarà davvero intenzionato a rimanere in famiglia, dovrà rivelare a Tina e Salvatore i suoi segreti che ha tenuto nascosti sinora.