Stanno vivendo un periodo molto positivo Angela ed Antonio dopo la scelta di uscire come coppia da Uomini e donne: l'ex dama e l'ex cavaliere del trono over hanno rivelato alcuni particolari molto romantici al magazine ufficiale del programma, confessando di avere progetti molto importanti per il loro futuro. Già all'interno del dating show, Antonio ed Angela si sono dimostrati molto uniti e innamorati: anche senza la presenza delle telecamere il loro sentimento reciproco è continuato a crescere tanto che la neo-coppia non esclude la possibilità di avere un figlio insieme.

Pare che ancora una volta il programma di Maria De Filippi si sia comportato come un moderno Cupido.

L'amore travolgente di Angela e Antonio

Era il 17 settembre quando Angela e Antonio uscivano per il loro primo appuntamento: da subito però ad entrambi è stato chiaro che si trovavano di fronte la persona giusta. "Un disegno del fato", lo ha definito l'ex cavaliere raccontando ad Uomini e Donne Magazine che la data riveste un significato importante per Angela, in quanto un anno prima nella stessa data la donna aveva chiuso una relazione importante. Seppure il bacio non sia arrivato subito, ma dopo due settimane dal loro primo incontro, entrambi non hanno avuto dubbi: se l'ex dama avesse seguito il suo istinto da subito avrebbe scelto di andare via dal programma con Antonio ma ha voluto attendere per non precipitare le cose.

Adesso che la coppia ha scelto di viversi fuori dal dating show, l'amore prosegue a gonfie vele. Anche senza l'aiuto del programma che in qualche modo protegge le coppie che si trovano al suo interno, i sentimenti che legano Angela e Antonio non hanno subito contraccolpi. E parlare di amore non è prematuro, visto che i due si sono già detti "ti amo" la sera prima di lasciare Uomini e Donne.

Tra l'altro Antonio ha avuto modo di incontrare anche i genitori di Angela, mentre quest'ultima non ha ancora avuto modo di incontrare i due figli dell'ex cavaliere.

I progetti per il futuro

E a proposito di figli, la coppia è così unita che già fa progetti importanti per il loro futuro. "Non escludiamo di poter avere un figlio insieme", ha dichiarato Angela.

Mentre Antonio non disdegna l'idea di trasferirsi nella città dell'ex dama per iniziare questo nuovo capitolo di vita. E non è tutto, in quanto l'amore sarebbe così travolgente da pensare già al matrimonio.

La coppia avrebbe già in mente una cerimonia con pochi intimi. Se il desiderio si concretizzasse, di sicuro, la redazione di Uomini e Donne sarebbe la prima a venirne a conoscenza. Non resta che attendere ulteriori novità al riguardo da parte dei due innamorati.