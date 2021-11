Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini cambia programmazione. Il Reality Show, che in queste settimane ha appassionato una media di circa tre milioni di spettatori, non chiuderà i battenti a dicembre ma andrà avanti fino ai primi mesi del 2022. Una situazione analoga a quella dello scorso anno, quando la finalissima del reality show venne fatta slittare più volte, tanto da mettere in forte crisi i concorrenti protagonisti.

Ecco come cambia la programmazione del Grande Fratello Vip 6

Ebbene, anche quest'anno le sorti del Grande Fratello Vip 6 sono state decise dal verdetto auditel del pubblico da casa.

Mediaset, infatti, pare sia molto soddisfatta degli ascolti registrati dal reality show in queste prime settimane di messa in onda su Canale 5, tanto da decidere di prolungare la messa in onda fino al prossimo 2022.

Ma quando andrà in onda la finale della sesta edizione con la proclamazione del vincitore assoluto? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il sito web TvBlog, svelando che quest'anno il programma chiuderà i battenti a marzo.

La data della finale del GF Vip 6: si va avanti fino al 2022

Al momento, infatti, la finalissima del Grande Fratello Vip 6 sarebbe stata fissata per lunedì 14 marzo 2021: è questa la data in cui si spegneranno i riflettori sulla casa più spiata d'Italia e verrà proclamato il trionfatore assoluto, che si aggiudicherà anche il premio finale di 100 mila euro (di cui la metà andrà devoluto in beneficenza).

Una sesta edizione che, ancora una volta, sarà "extra-large" e che addirittura durerà più tempo anche rispetto a quella della passata stagione edizione, vinta da Tommaso Zorzi.

Tuttavia, per permettere questo prolungamento, sarà necessario far entrare in casa nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco per infuocare le dinamiche della casa e mettere quel "giusto pepe" che servirà a far sì che il GF Vip arrivi fino al prossimo 14 marzo.

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del GF Vip 6

Quando ci saranno i nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia? Al momento sembrerebbe che un tot di 4-5 concorrenti dovrebbero entrare in casa entro il mese di dicembre, mentre altri 4-5 varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà a partire dal mese di gennaio.

Di sicuro, però, ci saranno dei nuovi concorrenti che dovranno mettersi in gioco e che dovranno rendere tutto più "appetibile", dato che una delle critiche rivolte contro questa sesta edizione, è stata proprio quella dell'assenza di dinamiche tali da rendere tutto più interessante per il pubblico.

Riusciranno Signorini e i suoi autori a trovare i volti giusti per questa seconda parte del GF Vip 6? Lo scopriremo nelle prossime settimane.