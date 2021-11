Saranno tantissime le novità che caratterizzeranno i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi a fine 2021. Le anticipazioni della sesta stagione rivelano che non mancheranno i colpi di scena soprattutto per quanto riguarda la famiglia Guarnieri e l'amato direttore dell'atelier Vittorio Conti. Dopo il bacio tra Flora e Umberto (ancora ignaro ad Adelaide), i due decideranno di dimenticare il gesto e di rimanere amici. Tuttavia non sarà chiaro cosa vorrà veramente il commendatore da Flora. Il padre di Marta sembrerà essere innamorato della ragazza ma potrebbe essere una scusa per farle cambiare idea, declinando i suoi sospetti sulla morte di Ravasi.

Anche Adelaide nel frattempo farà di tutto per ostacolare le indagini della stilista. Vittorio invece troverà l'amore ma non sarà Tina.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, il piano di Umberto e Adelaide

Le trame dei nuovi episodi rivelano che a Villa Guarnieri si respirerà un clima di tensione. Nonostante tra Flora e Umberto sia scattato il bacio, entrambi sono d’accordo nel dimenticare il gesto e continuare ognuno la propria vita. Tuttavia non è ancora chiaro il ruolo del padre di Marta: il commendatore è innamorato della stilista oppure sta cercando il modo di avvicinarsi a lei per evitare che scopra la verità sulla morte del padre? Il rapporto tra la figlia di Achille e Umberto non sarà l'unico argomento che verrà trattato nelle prossime puntate della soap di Rai1.

Sembrerebbe che anche Adelaide avrà un ruolo chiave in questa vicenda. Per il momento la contessa di Sant'Erasmo è ignara del bacio tra il cognato e Flora ma stando agli spoiler, la zia di Marta sta preparando un piano per mettere a tacere i sospetti che la figlia di Ravasi ha nei confronti della famiglia Guarnieri. Tutto inizierà quando Adelaide intercetterà il telegramma che Cosimo Bergamini scriverà in risposta alle richieste della stilista.

Cosa scoprirà la contessa?

Il Paradiso 6, Vittorio si innamora di un'altra donna

Se Umberto e Flora decideranno di allontanarsi, Vittorio sarà finalmente pronto a voltare pagina e intraprendere una nuova relazione. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che il direttore del grande magazzino troverà l'amore. Al momento il dottor Conti è concentrato sulla giovane Amato ma sembrerebbe che la fortunata non sia Tina.

Nonostante i due stiano passando molto tempo insieme, Vittorio e la figlia di Agnese non si fidanzeranno. L'arrivo di Sandro infatti causerà l'allontanamento tra i due, lasciando posto per Conti ad un nuovo amore. Al momento non è ancora noto il nome della nuova fiamma di Vittorio ma il direttore dell'atelier deciderà di vivere in pieno la sua nuova storia d'amore.