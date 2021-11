Continuano ad entusiasmare le storie legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il mistero sul caso di Achille Ravasi si infittisce e le investigazioni di Flora sul padre arriveranno ad un vero e proprio punto di svolta. A fare aprire gli occhi alla giovane stilista sarà Ludovica Brancia di Montalto. Diventata ormai la sua migliore amica italiana, la contessina Brancia rivelerà a Flora qualcosa di sconvolgente: “tuo padre era un truffatore”, dirà Ludovica.

Era stato proprio Ravasi a truffare la famiglia Brancia, costringendoli a vendere anche la loro abitazione. Gli spoiler rivelano inoltre che nonostante Cosimo darà alla signorina Gentile importanti informazioni su Umberto, il commendatore farà di tutto per far credere alla stilista di non essere legato alla vicenda sulla scomparsa del padre. Tra poche settimane quindi tra Flora e Umberto succederà qualcosa di particolare ma anche di atteso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica è sincera con Flora

Lo scenario che si aprirà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore sarà del tutto sorprendente. Affamata di informazioni sui Guarnieri, Flora riceverà la visita di Cosimo Bergamini.

Il marito di Gabriella dará alla stilista preziose informazioni sulla famiglia Guarnieri, rivelandole anche che Adelaide e Umberto hanno una relazione. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, a sconvolgere la figlia di Achille, saranno le rivelazioni di Ludovica. Diventate da poco amiche, la contessina Brancia sceglierà di essere completamente sincera con Flora e armandosi di coraggio, le confesserà che il signor Ravasi non era altro che un truffatore.

La confessione di Ludovica farà riferimento a quanto accaduto nella quinta stagione della soap, quando Achille truffó la Brancia e la madre Flavia, portandoli al completo fallimento. A causa di questa truffa infatti, la madre di Ludovica è stata costretta a lasciare la città e a procedere con la vendita di Villa Brancia, elegante dimora di famiglia.

Gli spoiler non rivelano quale sarà la reazione di Flora dopo aver appreso l’oscura verità legata al padre. Quel che è certo è che il commendatore Guarnieri riuscirà strategicamente a cambiare le carte in tavola, facendo credere a Flora di non aver avuto nulla a che fare con la scomparsa di Ravasi. Sotto l’occhio vigile di Adelaide, tra poche settimane, Umberto e la giovane stilista daranno vita a una svolta inaspettata. Da quando il commendatore l’ha difesa con Vittorio infatti, Flora ha iniziato a guardare in modo diverso Umberto. Sarà forse l’inizio di una storia d’amore?