Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda con nuove puntate previste nel corso della settimana che va dal 22 al 26 novembre 2021.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle sorti di Giuseppe Amato che ha scelto di lasciare moglie e figli e di abbandonare così Milano. Spazio anche alle indagini di Flora Ravasi, la quale continuerà a cercare la verità circa la morte di suo padre Achille.

Giuseppe se ne va, i figli provati: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 22 al 26 novembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 26 novembre su Rai 1, rivelano che Giuseppe confermerà la sua decisione di andare via da Milano e di trasferirsi in Germania.

Il capofamiglia di casa Amato non è tornato indietro sui suoi passi: ai familiari manderà un telegramma dalla Germania, dove annuncerà loro di essere arrivato e di essere in buona forma fisica.

L'arrivo di questo telegramma lascerà un po' amareggiati Tina e Salvatore, i quali soffrono per la partenza del tutto inaspettata del loro amato papà, inconsapevoli di tutto quello che è accaduto e delle amare verità scoperte da Agnese.

Agnese cede alla passione con Armando Ferraris

Nel frattempo, Agnese continuerà a mostrarsi impassibile di fronte alle notizie riguardanti le sorti di suo marito. La donna proprio non riesce a perdonarlo per il tradimento e per aver messo al mondo un figlio illegittimo con un'altra donna.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Agnese apparirà sempre più vicina ad Armando.

Tra i due si verrà a ricreare la vecchia complicità di un tempo e, trovandosi da soli e lontani da occhi indiscreti, finiranno per scambiarsi un nuovo intenso bacio.

Inoltre, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Flora Ravasi.

Flora indaga e bacia Umberto: trame Il Paradiso 6 dal 22 al 26 novembre

La giovane stilista analizzerà nel dettaglio tutte le foto che le sono state date da Cosimo Bergamini e noterà dei particolari strani, che non la lasceranno per niente indifferente.

Quegli scatti, quindi, finiranno per mettere Flora di nuovo in piena crisi al punto da decidere di intrufolarsi di nascosto nell'ufficio di Umberto, per cercare di entrare in possesso di nuove prove che possano aiutarla a far chiarezza su quanto è accaduto al padre.

Peccato, però, che Umberto sorprenderà la stilista proprio nel preciso momento in cui sarà nel suo ufficio e chiederà spiegazioni. Tra i due ci sarà un inaspettato momento di tenerezza e passione che culminerà in un bacio appassionante.

Vittorio sempre vicino a Tina: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Intanto Vittorio organizzerà una festa a sorpresa per Tina Amato in vista della sua operazione alle corde vocali, alla quale ha scelto di sottoporsi.

Questa, tuttavia, sarà anche l'occasione giusta per far sì che Conti la rendi partecipe del lancio della nuova collezione del Paradiso che porta la firma di Flora Ravasi e destinata a conquistare il gradimento della clientela.