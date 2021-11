Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio in onda il 26 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Salvatore si offrirà di accompagnare Anna la suo paese di origine, e per tale motivo chiederà alla madre e ad Armando di occuparsi della caffetteria, in sua assenza. I due si ritroveranno soli, e dopo tanto tempo si lasceranno andare ad un momento di intimità. Tuttavia, Tina sorprenderà la madre nel momento in cui sta baciando Armando.

Umberto e Flora, intanto, penseranno al bacio che si sono scambiati, e concorderanno che sia meglio dimenticare l'accaduto. Guarnieri, nel frattempo, proporrà a Marco di collaborare per Il Paradiso Market, in qualità di giornalista. Il giovane Sant'Erasmo accetterà la proposta, anche perché sa che in questo modo potrà stare più vicino a Gemma. Stefania, invece, non apprezza affetto il ragazzo come giornalista, e non nasconde la sua disistima verso il nuovo collaboratore della rivista.

Il Paradiso, trama 26 novembre: Tina sorprende la madre ed Armando

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 novembre, Salvatore deciderà di accompagnare la sua fidanzata Anna al paese dove vive la piccola Irene.

Il giovane, dovendosi assentare dalla caffetteria, chiederà il favore alla madre e ad Armando di occuparsi del locale. I due, per aiutare il ragazzo, accetteranno di dargli una mano. Agnese ed Armando si ritroveranno da soli, e dopo molto tempo si concederanno un momento di intimità. Saranno ignari, però, che qualcuno li stia spiando: si tratta di Tina, la quale passava lì per caso.

La giovane, vedendo che la mamma baciare un altro uomo, comprenderà gli atteggiamenti strani della donna negli ultimi tempi. Tuttavia, almeno per il momento, Tina ignora che è stato il padre a tradire per primo la moglie.

Il Paradiso, puntata 26/11: Flora ed Umberto decidono di dimenticare il loro momento di debolezza

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso venerdì 26 novembre svelano che Umberto e Flora parleranno del momento di debolezza che hanno avuto.

I due si confronteranno e decideranno di dimenticare il bacio che si sono dati. Tuttavia il commendatore sembrerà essere piuttosto dispiaciuto di dover rinunciare alla ragazza.

Anticipazioni Il Paradiso: Stefania non stima Marco come giornalista

Umberto penserà di proporre a Marco di collaborare in qualità di giornalista per Il Paradiso Market. Il giovane accetterà anche per stare più vicino a Gemma, la Venere che ha attirato la sua attenzione. Stefania, però, dopo aver letto un suo articolo poco veritiero, non nasconderà la disistima che prova nei confronti del ragazzo.