Nel corso della puntata del GF Vip del 19 novembre, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Manuel e Soleil sembravano flirtare in giardino: lei proponeva una cena nella stanza privata di lui, che accettava con entusiasmo. Il presentatore ha cercato di stuzzicare Lulù, ma non è riuscito a scatenare la sua gelosia, anche perché la principessina è legata a Sorge ed è certa che non le farebbe mai lo sgarbo di avvicinarsi al "suo" Bortuzzo.

Gli autori del GF Vip tentano nuove dinamiche d'amore

"In puntata fai la splendida e poi passi tre giorni a piangere", è questa la frecciatina che Signorini ha lanciato a Lulù dopo averla vista reagire con pacatezza a un video che aveva l'obiettivo di farla ingelosire.

Una delle sorelle Selassié, invece, non ha battuto ciglio di fronte al filmato in cui Manuel invitava Soleil nella sua camera privata (dove l'influencer ha ammesso di non essere mai stata da quando sono reclusi) e lei gli proponeva una cenetta romantica lontano da occhi indiscreti.

Lucrezia, dunque, si è detta per nulla preoccupata del feeling che c'è tra Sorge e Bortuzzo, anche perché l'italo-americana è una sua amica e non le farebbe mai uno "sgambetto" del genere. Il conduttore del GF Vip ha cercato di stuzzicare la principessina mettendo su un "triangolo amoroso" quasi improvvisato, ma lei non ci è cascata e ha precisato che, dopo la diretta, non avrebbe pianto come è successo in passato.

Le precisazioni dell'influencer del GF Vip

Al termine della puntata del GF Vip del 19 novembre, Soleil ci ha tenuto a confrontarsi con Lulù sul video che le è stato mostrato poche ore prima. "Lo sai che quel filmato mio e di Manuel è di qualche settimana fa? E comunque non era in quella chiave lì", ha detto l'influencer che ha voluto subito smentire un suo eventuale interesse nei confronti del giovane nuotatore del cast.

La principessina ha tranquillizzato l'amica dicendole che sa che Bortuzzo non è il suo tipo e viceversa, altrimenti si sarebbero avvicinati in passato e non a metà percorso tra le mura di Cinecittà.

"Non mi sarei fatta problemi in nessun senso", ha aggiunto l'italo-americana che con poche parole ha smontato il triangolo amoroso che gli autori e il presentatore hanno cercato di mettere su per creare nuove dinamiche nella casa a più di due mesi dall'inizio della sesta edizione.

I 'no' di Manuel alla principessina del GF Vip

Anche se Soleil non rappresenta un "pericolo", Lulù sembra non avere molte possibilità di riprendere la frequentazione con Manuel. Da quando il ragazzo ha chiuso definitivamente in seguito al "pressing" che ha subito nella casa del GF Vip, la romana ha cercato più volte di riavvicinarsi chiedendo palesemente un'ultima chance. Raccontando ad Aldo di un confronto in magazzino che ha avuto con Hailé Selassié, Bortuzzo ha detto: "Mi ha chiesto di nuovo un'altra possibilità. Io mi sono inca..., adesso basta".

Lo sportivo non ne vuole più sapere di fare coppia con la giovane che per settimane ha limitato i suoi spazi tra le mura di Cinecittà, portandolo all'esasperazione dopo una giornata intera in cui è stato letteralmente inseguito per portare a termine un discorso.

Lucrezia, nonostante tutto, non molla e crede ancora nel ritorno di fiamma col 22enne che le ha rapito il cuore sin dall'inizio del programma. L'innamoramento della principessina, però, potrebbe presto essere messo alla prova. Quando i concorrenti scopriranno che il reality è stato prolungato fino a marzo, è molto probabile che Manuel abbandoni il gioco per tornare alla sua quotidianità, quella che gli manca da mesi e che non vede l'ora di poter rivivere.