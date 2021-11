Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso lunedì 22 novembre svelano che Giuseppe lascerà Milano, dopo poco tempo annuncerà ai suoi familiari di essere giunto in Germania. Tina e Salvatore, nell'apprendere che il padre è all'estero, resteranno piuttosto colpiti. Agnese, invece, non apparirà per niente provata dalla partenza del marito. Tuttavia i figli ignorano, almeno per il momento, i motivi che si celano dietro la freddezza della donna.

Tina, intanto, decisa a tornare a cantare, fisserà la data dell'intervento chirurgico alle corde vocali.

Maria vedrà una foto su di un giornale in cui Rocco riceve una coppa in premio per una gara ciclistica. A consegnargliela è una bella ragazza, un dettaglio che farà ingelosire la ricamatrice.

Inoltre Gemma rimarrà molto male nel vedere Marco di Sant'Erasmo in compagnia di una ragazza.

Il Paradiso, episodio 22 novembre: Giuseppe arriva in Germania

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 novembre, Giuseppe informerà la sua famiglia di essere giunto in Germania. L'uomo ha deciso di partire in seguito alla scoperta del tradimento da parte della moglie. Tuttavia Amato senior non è stato in grado di confessare ai suoi figli il reale motivo della sua partenza.

I ragazzi, infatti, reagiranno con dispiacere nell'apprendere che il padre è ormai lontano da loro.

Invece Agnese, consapevole del fatto che il marito l'abbia tradita, non si mostrerà in pena per la lontananza del marito. Al contempo Tina sceglierà la data in cui dovrà sottoporsi all'operazione alle corde vocali.

Anticipazioni Il Paradiso del 22/11: Maria gelosa di Rocco

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso trasmesso lunedì 22 novembre svelano che Armando mostrerà a Maria la foto su un giornale in cui Rocco riceve una coppa in premio.

La signorina Puglisi sarà lieta della vittoria del suo fidanzato, tuttavia noterà un dettaglio ai suoi occhi non trascurabile: la persona che consegna il premio al giovane Amato è una ragazza dall'avvenente aspetto e sembra essere piuttosto in sintonia con il campione.

Maria, a questo punto, inizierà a provare gelosia e a sospettare di questa situazione.

Il Paradiso, puntata 22 novembre: Flora si avvicina a Umberto

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 novembre Flora si avvicinerà sempre di più a Umberto Guarnieri. Cosimo, intanto, le consegnerà una foto di Achille risalente agli ultimi momenti di vita.

Gemma, interessata al giovane Sant'Erasmo, soffrirà nel vederlo con un'altra ragazza. La Venere, tuttavia, ignora che Marco frequenti Luisa solo per raggiungere un proprio scopo.