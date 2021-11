Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 22 a venerdì 26 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Giuseppe farà sapere ai suoi familiari di essere arrivato in Germania, Agnese però non sarà dispiaciuta per la partenza di suo marito. Intanto Vittorio organizzerà una festa a sorpresa per Tina, per coinvolgerla con l'evento che si terrà al Paradiso per lanciare la nuova collezione di Flora. Nel frattempo quest'ultima r Umberto si baceranno, ma poi i due converranno che sia meglio dimenticare l'accaduto.

Giuseppe manderà un telegramma alla famiglia per avvisarli che è arrivato in Germania

Nelle puntate in onda dal 22 al 26 novembre Giuseppe comunicherà alla sua famiglia di essere arrivato in Germania: Tina e Salvatore saranno commossi, mentre Agnese non sarà affatto dispiaciuta per la partenza del marito.

Nel frattempo Vittorio farà una sorpresa a Tina e insieme al suo staff organizzerà una cena a casa sua. A questa serata parteciperà anche Salvo che deciderà di dire a tutti della sua relazione con Anna.

Il giorno seguente Tina racconterà a sua madre della cena che Conti gli ha organizzato per coinvolgerla all'evento che si terrà al Paradiso, in cui verrà lanciata la nuova collezione di Flora. Nel mentre Agnese sospetterà che Rocco inizi a provare qualcosa per un'altra donna e così deciderà di dirlo ad Armando.

Quest'ultimo sarà molto disponibile ad ascoltare la donna, ma riuscirà a resistere al forte desiderio di riavvicinarsi a lei.

Invece, Flora tramite la foto di suo padre Achille che le è stata inviata da Cosimo, scoprirà un dettaglio che farà riaccendere tutti i suoi sospetti.

Umberto e Flora preferiranno dimenticare il bacio che si sono scambiati

Intanto Flora non farà che pensare al dettaglio scoperto dalla foto del padre, mentre Adelaide sarà molto agitata perché in quanto verrà riaperta l'indagine sulla morte di Ravasi.

Nel frattempo mentre Maria deciderà di andare a trovare Rocco a Roma, Marcello vorrebbe rivelare a tutti della sua relazione con Ludovica, ma quest'ultima non se la sentirà ancora di rendere pubblico il loro rapporto.

Invece Umberto sorprenderà Flora nel suo studio privato e tra i due accadrà qualcosa di inaspettato: si baceranno.

Successivamente, però, sia Umberto che Flora concorderanno di dimenticare il bacio che si sono scambiati nello studio di Guarnieri. Salvatore nel mentre, chiederà ad Armando e Agnese di occuparsi della caffetteria, in quanto lui dovrà accompagnare Anna nel suo paese. I due ex amanti si ritroveranno da soli e si scambieranno un bacio appassionato, a cui Tina assisterà e rimarrà senza parole.