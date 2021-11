Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 15 a venerdì 19 novembre evidenziano che ci saranno diverse novità e colpi di scena. Innanzitutto, Tina penserà di essere la causa della tensione tra i suoi genitori, non sapendo che suo padre ha un figlio in Germania nato da una relazione con un'altra donna. A tal proposito, Agnese dirà a Giuseppe di lasciare la sua famiglia, o altrimenti dovrà dire tutta la verità ai figli.

L'uomo, quindi, dirà ai suoi ragazzi che andrà a vivere in Germania, però non svelerà il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione.

Nel frattempo, Vittorio dirà ad Agnese che si prenderà cura di Tina, mentre Giuseppe darà le dimissioni dal Paradiso.

Agnese racconterà ad Armando di suo marito

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 15 al 19 novembre, Tina si sentirà in colpa per il litigio tra i genitori. In realtà, non sa che la tensione in famiglia è legata al figlio che Giuseppe ha avuto da un'altra donna.

Ludovica rivelerà a Flora che suo padre era un truffatore. Di conseguenza, Umberto riuscirà a far sparire dalla mente di Flora qualsiasi dubbio in merito ad un suo eventuale coinvolgimento nell'omicidio Ravasi.

Agnese dirà al marito che dovrà lasciare la sua famiglia, ma lui proverà ad ottenere il supporto dei figli.

Nel frattempo, proprio Agnese deciderà di raccontare ad Armando la verità su suo marito.

Giuseppe si dimetterà dal Paradiso

Tina sarà contenta perché il padre ha cambiato idea sull'operazione a cui dovrà sottoporsi per poter tornare a cantare. Giuseppe cercherà di fare pace con Agnese, ma lei non riuscirà proprio a perdonarlo.

L'uomo a questo punto preferirà trasferirsi in Germania e metterà i figli al corrente della sua decisione. Tuttavia, non spiegherà loro il vero motivo della sua prossima partenza.

Vittorio prometterà ad Agnese che si prenderà cura di Tina. Intanto Giuseppe si dimetterà dal Paradiso, ma prima prometterà a se stesso che si vendicherà di Armando.

Agnese non riuscirà a perdonare suo marito

Agnese si confiderà con Don Saverio e dirà al parroco di non avere alcuna intenzione di perdonare Giuseppe. Gemma proverà invano ad ottenere l'approvazione di Ezio. Gloria consiglierà all'ex marito di non accelerare i tempi del trasferimento di Stefania a casa Colombo, ma Ezio non gradirà questo suggerimento.

Adelaide scoprirà che Marco sta corteggiando una giovane borghese perché ha dei secondi fini. Giuseppe, prima di lasciare Milano e di salutare i figli, avrà un ultimo confronto con Armando e Agnese.