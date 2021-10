Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1° a venerdì 5 novembre su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio avrà dei dubbi sulla registrazione del brano di Tina e quando poi ascolterà Anna cantare la convocherà in ufficio perché i sospetti si faranno sempre più fondati. Intanto, Salvatore scoprirà che Conti avrà fatto un investimento molto importante per il film e quindi chiederà a Tina di dire tutta la verità.

Nel frattempo, Paola lascerà il ruolo di Venere per mettersi a riposo e saluterà tutti i suoi colleghi.

Vittorio avrà dei dubbi sulla registrazione del brano di Tina

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Tina continuerà a nascondere il suo problema ai genitori, mentre Vittorio riascolterà la registrazione del brano e avrà dei dubbi sulla voce di Amato. Nel mentre, Paola lascerà il lavoro di Venere per stare a riposo e portare avanti la gravidanza e per questo andrà al Paradiso e saluterà tutti i suoi colleghi.

Intanto, Agnese scoprirà che mancano dei soldi sul libretto di risparmio, ma vorrà essere sicura prima di accusare suo marito. Nel frattempo, Don Saverio sentirà casualmente Giuseppe parlare al telefono con Petra e proverà a fare delle indagini.

Invece, Gemma si mostrerà molto interessata al ruolo di Venere lasciato da Paola.

Nel mentre, Vittorio sentirà Anna cantare e la convocherà in ufficio perché avrà dei sospetti. La ragazza appena saprà della convocazione nell'ufficio di Conti, informerà Salvatore e Tina.

Vittorio scoprirà la verità su Tina e gli offrirà aiuto

Poco dopo, al Paradiso inizierà la ricerca della nuova Venere e Gemma si candiderà.

Nel mentre, Don Saverio metterà Giuseppe alle strette affinché dica tutta la verità a sua moglie sui soldi presi dal libretto di risparmio della donna.

Vittorio invece vorrà delle spiegazioni da Tina riguardo la registrazione del brano, ma lei riuscirà a deviare il discorso. Conti allora chiederà a Beatrice di fare ricerche perché avrà capito che Amato gli sta mentendo.

Successivamente, Tina sarà sempre più in difficoltà per le menzogne che sta continuando a raccontare, soprattutto ai suoi familiari. Intanto al Paradiso, continueranno i provini per trovare la nuova Venere e Gemma svolgerà egregiamente ogni mansione. Nel frattempo Salvatore, scoprirà quanto Vittorio si sia messo in gioco economicamente per il film e spingerà Amato a dire tutta la verità all'uomo.

Intanto, Gemma sarà ormai sicura di avere il posto da Venere, nel mentre Vittorio scoprirà tutta la verità sul demo. Salvatore però deciderà di difendere Anna e lei così si farà coraggio e gli confesserà di essere vedova e di avere una bimba. Conti quindi, scoprirà come stanno davvero le cose e deciderà di offrire aiuto a Tina.