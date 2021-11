La sesta stagione de Il Paradiso delle signore sta appassionando i telespettatori di Rai 1, fra graditi ritorni dal passato e l'arrivo di volti nuovi nel cast. Nella mattinata di venerdì 5 novembre, Giorgio Lupano, che ha ricoperto il ruolo di Luciano Cattaneo nella fiction, ha informato i suoi follower che non ha in programma di tornare a interpretare il ragioniere del negozio diretto da Vittorio Conti. Nel frattempo, nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 12 novembre, entrerà nel cast Moisé Curia, che intepreterà il ruolo di Marco di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore: Giorgio Lupano risponde ai fan su Instagram

Luciano Cattaneo è stato uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. I telespettatori, infatti, si sono appassionati alla storia d'amore fra Clelia e Luciano e sono rimasti delusi quando la coppia ha lasciato Milano, uscendo di scena. Come raccontato più volte da Giorgio Lupano ed Enrica Pintore, le vicende della capocommessa e del ragioniere de Il Paradiso avevano completato il ciclo di evoluzione e, pertanto, il loro ruolo all'interno della fiction di Rai 1 era terminato. Nella giornata di venerdì 5 novembre, Giorgio Lupano ha inserito nelle sue storie Instagram, il box con le domande, dichiarandosi disponibile a fornire qualche risposta ai suoi fan.

Il Paradiso delle signore, Lupano conferma di non tornare a vestire i panni di Luciano Cattaneo

Giorgio ha ricevuto alcune domande riguardo a Il Paradiso delle signore. In particolar modo, la curiosità dei follower di Lupano è stata incentrata sul conoscere se l'attore sarebbe rientrato nel cast della fiction. Più di un fan, infatti, ha chiesto all'interprete di Luciano Cattaneo se fosse previsto il ritorno del ragioniere nella fiction, ma Giorgio ha infranto i sogni del pubblico.

L'attore, infatti, ha replicato: ''Mi dispiace, ma in questo momento non ho in programma di tornare a Il Paradiso delle signore''.

Il Paradiso delle signore: Marco di Sant'Erasmo entra nel cast

Fra i nuovi personaggi che entreranno nel cast della fiction di Rai 1, invece, i telespettatori potranno vedere sul piccolo schermo il nipote della contessa Adelaide.

Infatti, Marco di Sant'Erasmo arriverà a Milano nella puntata che andrà in onda venerdì 12 novembre e si recherà a Villa Guarnieri. Al momento, le informazioni che si hanno sul nuovo membro del cast non sono molte. Attualmente, le indiscrezioni trapelate in rete, rivelano che Marco è un giornalista, ricco e appartenente ad una famiglia di editori. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come si intreccerà la vita del nipote di Adelaide con quella degli altri personaggi della fiction.