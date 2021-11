Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella sesta stagione, Tina Amato è tornata a Milano e sta avendo un rapporto molto stretto con Vittorio Conti. Alessandro Tersigni, che interpreta il ruolo del direttore del negozio, nel corso di una recente intervista, ha parlato del suo personaggio e della vicinanza con Tina. A tal proposito, l'attore di Vittorio ha però affermato che non si tratterebbe ancora di amore. Inoltre, Tersigni ha spiazzato i fan della fiction, rivelando che al termine della sesta stagione, potrebbe lasciare il cast, per dedicarsi ad altre sfide professionali.

Il Paradiso delle signore, il rapporto fra Vittorio e Tina: le parole di Tersigni

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Tina è ritornata a Milano e ha mantenuto segreti alcuni eventi della sua vita privata ai familiari e agli amici. Infatti, la giovane Amato ha avuto problemi di salute e, inoltre, è stata lasciata da suo marito Sandro. Dopo settimane di mistero, la cantante ha iniziato a confidarsi con suo fratello e con Conti, rivelando cosa è accaduto nella sua vita durante la sua assenza. Il rapporto fra Vittorio e Tina si è consolidato e, al momento, nelle puntate trasmesse su Rai 1, fra di loro c'è una bella amicizia. A tal proposito, Alessandro Tersigni ha dichiarato: ''C'è del tenero, ma ancora non parlerei d'amore''.

Il Paradiso delle signore 6, Vittorio Conti potrebbe uscire di scena: il commento di Tersigni

Alessandro Tersigni ha parlato dei suoi progetti lavorativi e del suo futuro come attore. In particolar modo, l'attore di Vittorio Conti ha spiegato di volere interpretare altri ruoli e non rimanere, pertanto, legato solo al personaggio che interpreta ne Il Paradiso delle signore.

Purtroppo, però, Tersigni ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe presagire un'uscita di scena di Vittorio, dal cast della fiction di Rai 1. A tal proposito, infatti, Alessandro ha confidato: ''Intanto finisco di girare questa stagione, poi si vedrà''.

Il Paradiso delle signore, il cast è molto affiatato: le dichiarazioni di Tersigni

In base a quanto trapela anche dai profili social degli attori, il cast de Il Paradiso delle signore è affiatato. Infatti, molto spesso, i protagonisti della soap trascorrono serate e weekend insieme, anche lontano dal set. Anche Alessandro Tersigni ha confermato di avere un bel rapporto con i suoi colleghi, rivelando: ''Siamo tutti molto affiatati. A ogni stagione c'è sempre gente che va e che viene, io cerco sempre di creare gioco di squadra. Ridiamo delle papere, ci facciamo scherzi''. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Vittorio e Tina ci sarà il lieto fine e se diventeranno una coppia.