Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno fatto sognare i telespettatori di Uomini e donne con la loro storia d'amore. La dama torinese, dopo la relazione con il cavaliere toscano, non ha più avuto una lunga storia d'amore, ma solo qualche frequentazione con altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Al momento, nelle puntate andate in onda su Canale 5, Gemma è stata lasciata da Costabile e, nel corso di una recente intervista per il magazine della trasmissione, ha rilasciato dichiarazioni su Giorgio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e la passione travolgente vissuta con Giorgio Manetti

Gemma Galgani non ha dimenticato la sua storia d'amore con Giorgio Manetti, nata a Uomini e Donne. La dama piemontese ha ricordato il suo ex fidanzato e ha paragonato la relazione con il cavaliere fiorentino con gli uomini che ha conosciuto dopo di lui. Anche recentemente, dopo la fine della sua frequentazione con Costabile, Gemma ha ripensato al suo ex fidanzato, rilasciando alcune dichiarazioni su Manetti. A tal proposito, Galgani ha affermato: ''Quella con Giorgio è stata una passione travolgente sotto ogni punto di vista''.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti faceva sentire unica Gemma Galgani

Gemma ha spiegato che fra lei e Giorgio c'era una complicità di anime e di intenti.

Galgani ha precisato anche di non amare fare confronti fra i suoi partner e le relazioni vissute, ma ha paragonato l'approccio di Costabile con quello di Manetti. In merito all'ultima frequentazione vissuta a Uomini e Donne, la dama torinese ha spiegato che, a detta sua, Albore è stato molto affrettato nell'approccio fisico e questa cosa, da una parte l'ha lusingata, mentre da un'altra parte l'ha bloccata.

Gemma ha spiegato che Giorgio l'ha fatta sentire unica, mentre con Costabile ha avuto la sensazione di essere solo un tentativo di conquista come altre donne.

Uomini e Donne, Isabella vorrebbe conoscere Giorgio: il commento di Gemma

L'antagonista di Gemma a Uomini e Donne è Isabella. La nuova dama del parterre del dating show di Maria De Filippi ha avuto spesso discussioni in studio con Galgani e, recentemente, alcune dichiarazioni dell'imprenditrice romana hanno fatto storcere il naso alla dama torinese.

In particolar modo, Ricci ha affermato che le piacerebbe conoscere Giorgio e, a tal proposito, Gemma ha rivelato: ''Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo sono in amicizia?''. Inoltre, Galgani ha affermato che le darebbe fastidio se il suo ex fidanzato conoscesse la dama romana. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Giorgio tornerà a Uomini e Donne per corteggiare Isabella e per vedere come reagirà Gemma a tale eventualità.