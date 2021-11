Grandi colpi di scena nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip 6, durante la quale Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Il nuotatore è apparso a dir poco "stremato" dall'atteggiamento e dal modo di fare della principessina che non rispetterebbe i suoi spazi e che nell'ultimo periodo starebbe diventando un po' troppo oppressiva. E così, Signorini ha dovuto nuovamente bacchettare la principessina e dopo la puntata serale, anche sua sorella Jessica l'ha duramente criticata.

Manuel esausto per i modi di fare di Lulù e sbotta al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare con Lulù e Manuel della situazione che si è venuta a creare ed ha fatto presente alla ragazza, che Bortuzzo ha ammesso espressamente di non farcela più e di essere sotto stress.

Manuel ha ammesso di aver bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi all'interno della casa di Cinecittà, dettati in parte anche dalla delicata situazione che vive ogni giorno.

Lulù, però, nel corso delle ultime ore ha violato questi spazi di Manuel, tanto da presentarsi in camera del ragazzo durante un riposino pomeridiano, per chiedergli un nuovo ennesimo confronto.

Jessica sbotta con sua sorella Lulù dopo la puntata del GF Vip 6

La reazione di Bortuzzo non è stata affatto delle migliori e i Signorini ha bacchettato in diretta la ragazza, chiedendole di crescere e di smetterla con questi atteggiamenti nei confronti del nuotatore.

Subito dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, anche Jessica ha affrontato sua sorella Lulù ed ha dato ragione a Manuel, sottolineando il fatto che questa volta avesse davvero esagerato ad essere così testarda con il ragazzo.

"Te lo dico con il bene che ti voglio: hai rotto, basta, non lo fare. Manuel ti ha votato per quello, perché non gliela fa più", ha sentenziato Jessica che questa volta ha dato ragione al nuotatore, che in puntata è apparso a dir poco esausto da tutta questa situazione che comincia a stargli stretta.

'Devi capire certe cose', sbotta Jessica con Lulù dopo la puntata serale del GF Vip

"Per migliorare e crescere come donna, devi capire certe cose. Quello che dice Manuel è chiaro come il sole. Ma al di là delle difficoltà di Bortuzzo, anche un altro ragazzo qui dentro avrebbe detto: mi hai rotto Lulù", ha proseguito ancora Jessica.

Insomma la ragazza ha cercato di essere super chiara e schietta con sua sorella Lulù, con la speranza che possa capire la lezione e comportarsi in maniera differente nei confronti di Manuel.