Prosegue su Rai 1 l'appuntamento in prima visione assoluta con Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la serie con protagonista Vanessa Scalera che sta conquistando anche questa volta il gradimento dei telespettatori italiani.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate: la terza e quarta puntata saranno le ultime due di questo primo ciclo di appuntamenti della seconda stagione e si preannunciano ricche di sorprese. Occhi puntati in primis sulle sorti del procuratore che si ritroverà in pericolo.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 doppia puntata l'8 e 9 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la messa in onda di Imma Tataranni 2 rivelano che per la terza e quarta puntata di questa stagione, la Rai ha deciso di fare un "regalo" ai numerosi spettatori, trasmettendo gli episodi nella stessa settimana.

Così lunedì 8 e martedì 9 novembre è in programma un doppio appuntamento speciale con la fiction che vede protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, la quale poi saluterà il pubblico in attesa del secondo ciclo di episodi di questa seconda stagione, in programma nel 2022 sempre su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno in questo primo finale di stagione che si preannuncia molto scoppiettante in primis per l'amatissimo procuratore che appassiona ogni settimana una media di oltre cinque milioni di fedelissimi telespettatori in prime time.

Imma indaga sulla morte dell'amica di Diana: trama Imma Tataranni 2, la terza puntata

Le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Imma Tataranni 2 prevista per lunedì 8 novembre, rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "Dai sassi alle stelle".

Il procuratore si ritroverà ad indagare su un caso che si preannuncia spinoso: trattasi della morte di Maria Ventura, una scienziata amica di Diana, il cui cadavere verrà ritrovato sul tetto del centro di geodesia di Matera.

La donna, in passato aveva espresso i propri timori in merito alla tenuta della diga di Montegerardo e forse proprio per questo motivo potrebbe essere stata uccisa. Tuttavia, secondo le prime indagini di Imma, l'amica di Diana potrebbe essere l'ennesima vittima di un femminicidio.

Gli spoiler della quarta puntata di Imma Tataranni 2

Martedì 9 novembre sarà la volta della quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 2 che chiuderà i battenti (almeno per il 2021) con l'episodio dal titolo "Un mondo migliore".

Le anticipazioni della fiction rivelano che Imma si ritroverà costretta ad affrontare con suo marito una questione decisamente spinosa, tra cui la necessità di avere una scorta almeno fino a quando non sarà finito il processo a Romaniello. Il procuratore, quindi, si ritroverà in pericolo dopo aver questo caso spinoso che potrebbe mettere a repentaglio la sua vita.

Infine le anticipazioni della quarta puntata rivelano che Samuel si ritroverà costretto a lasciare Matera e Valentina si scaglierà duramente contro sua mamma.