Alessandra Mastronardi ha interpretato Alice Allevi ne L'allieva per tre stagioni. Nonostante l'enorme successo ottenuto dalla fiction di Rai 1, in una recente intervista, l'attrice ha precisato che non ricoprirà più il ruolo di Alice Allevi. Inoltre, Mastronardi ha spiegato come si è preparata per interpretare Carla Fracci nel nuovo film-tv 'Carla', che andrà in onda il 5 dicembre sul piccolo schermo.

L'allieva 4: il commento di Alessandra Mastronardi sul futuro di Alice Allevi

L'allieva ha ottenuto ottimi ascolti nel corso degli anni. Al momento, non è ancora chiaro se ci sarà o meno una quarta stagione.

La storia d'amore fra Alice Allevi e Claudio Conforti ha avuto un lieto fine al termine della terza stagione, infatti, i protagonisti della fiction si sono sposati. Alessandra Mastronardi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una recente intervista, che non lasciano ben sperare i fan della fiction di Rai 1 sull'ipotesi di un ritorno sul set de L'allieva. Infatti, la protagonista di Carla ha affermato: ''Alice Allevi ha chiuso un po' un cerchio, almeno per me''.

L'allieva 4, Alice Allevi non ci sarà: le parole di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è stata categorica nell'affermare che, se mai dovesse esserci una quarta stagione de L'allieva, lei non sarà presente sul piccolo schermo.

A tal proposito, l'attrice ha dichiarato: ''Sono sempre stata contraria all'overdose dei personaggi, delle storie e dei racconti. Le ho dato tanto e ora si va avanti''. Infatti, l'attrice si sta dedicando ad altri progetti, interpretando ruoli diversi e nuove sfide professionali, fra le quali avere ricoperto il ruolo di Carla Fracci.

Alessandra Mastronardi dopo L'allieva è la protagonista di Carla

Infatti, dopo essere stata Alice Allevi ne L'allieva per tre stagioni, Alessandra Mastronardi ha interpretato il ruolo di Carla Fracci nel film-tv Carla. A tal proposito, l'attrice ha spiegato di essere stata terrorizzata al pensiero di dovere portare sul piccolo schermo il personaggio della ballerina, dichiarando: ''Io non vengo dalla danza classica, c'era da fare un lavoro grande a livello fisico, a partire anche solo dal portamento o da come stare dritta''.

Inoltre, Alessandra ha rivelato che l'étoile era andata una volta sul set a Milano, alla Scala, confidando che Fracci le aveva consiglia che per interpretarla serviva serietà e forza. Non resta che attendere la messa in onda di Carla, per vedere in televisione Alessandra Mastronardi in un ruolo inedito. Il film sulla vita della ballerina andrà in onda su Rai 1 nella serata di domenica 5 dicembre, a partire dalle 21.25.