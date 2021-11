Can Yaman ha pubblicato un libro autobiografico in cui ha raccontato la sua vita. Nel corso di una recente intervista, l'attore di Istanbul ha rivelato che gli piace fare l'attore, ma è contento di sapere che, se volesse, potrebbe tornare a fare l'avvocato. Inoltre, il protagonista di Viola come il mare ha ricordato il suo primo ruolo in una serie turca e gli insegnamenti di sua mamma.

Can Yaman parla del suo passato come avvocato

Can Yaman, prima di diventare una star di successo internazionale, ha studiato giurisprudenza e faceva l'avvocato. Attualmente, il futuro Sandokan ha uno studio legale a Istanbul con due dei suoi soci-amici.

Ripensando alla sua carriera precedente, l'attore turco ha rivelato: ''Se volessi tornare a fare l'avvocato potrei farlo''. Inoltre, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha pensato all'eventualità di lasciare il mondo del cinema, confidando: ''Mi piace il lavoro di attore, ma ho bisogno di sapere che posso fare tante cose nella vita''. Can ha anche detto che non succederà mai che decida di tornare alla sua vecchia professione, ma ha aggiunto: ''Sapere che magari a 40 anni mi stanco e torno a fare l'avvocato mi dà una grande forza''.

Can Yaman ricorda il suo primo ruolo in una serie turca

Can Yaman è amato dalle sue fan, oltre che per le sue doti di attore, anche per la sua bellezza.

Nel corso di una recente intervista, l'interprete di Francesco Demir ha affermato che nel suo primo ruolo non doveva puntare sul fisico. Infatti, come spiegato da Yaman, all'epoca aveva dovuto imbruttirsi per ricoprire al meglio il personaggio da interpretare. A tal proposito, Can ha dichiarato: ''Ho perso sei chili di muscoli, ho tagliato la barba e lasciato solo i baffi.

Interpretavo un ragazzo un po' 'sfigato' che poi trovava il suo riscatto''.

Can Yaman rispetta la natura, grazie agli insegnamenti di sua madre

Can Yaman ha rivelato quale è il primo ricordo della sua infanzia con sua madre. Come spiegato dal protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, da bambino non era molto tranquillo, confidando: ''Avrò avuto 4 anni: ero monello e strappavo le foglie delle piante.

Mia mamma mi spiegò che le piante sono esseri viventi proprio come i cani e i gatti''. A quel punto, Güldem aveva insegnato a suo figlio che le piante sono esseri viventi come gli animali. A tal proposito, l'attore di Istanbul ha dichiarato: ''Da allora è nato il mio rispetto per la natura. E poi è stata mia mamma a insegnarmi a nuotare, buttandomi in acqua''. Nel corso della recente intervista, Yaman non ha fatto cenni ai Gossip sul suo conto e alle voci di presunti flirt che gli sono stati attribuiti dopo la rottura con Diletta Leotta. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sull'attore di Istanbul.