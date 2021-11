Esordio col botto per la nuova serie televisiva Blanca, in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1. La fiction, in una sola serata, ha ottenuto più di 5 milioni di ascolti, l fronte dei 3 ottenuti dalla casa più spiata d'Italia. Numeri da capogiro che testimoniano l'enorme successo del poliziesco. Nel dettaglio, Blanca è stata seguita da 5.672.000 spettatori, raggiungendo 26% di share contro il 20,6% per il Grande Fratello Vip, in onda la stessa sera su Canale 5. Buon risultato anche per Signorini, che ha ugualmente catturato l'interesse di oltre 3 milioni di italiani.

Blanca, di cosa parla la serie tv

La nuova fiction Rai racconta la storia della giovane Blanca Ferrando, la quale ha vinto un concorso per lavorare come consulente della polizia. La giovane ha perso la vista a 12 anni a seguito di un'incidente in cui è morta la sorella. Al suo arrivo al commissariato viene accolta dallo scetticismo dei colleghi, certi che la donna non possa portare alcun contributo alla sede della polizia. Blanca ha tuttavia delle grandi abilità, cosa che non sfugge all'ispettore Liguori, e sarà proprio Ferrando a chiudere il primo caso dello show: la non vedente, attraverso un'operazione di decodage riuscirà a incastrare il pluriomicida Andrea, analizzando quei suoni e rumori che solo un udito sopraffino è in grado di intercettare.

Blanca, anticipazioni seconda puntata

La fiction Rai tornerà lunedì prossimo, 29 novembre, di nuovo in prima serata alle 21 e 25. Il secondo caso dello show vedrà la famiglia dell'ispettore Liguori sotto indagine: un ragazzo di soli 16 anni, Camillo, è stato trovato esamine all'interno di un palazzo, proprietà della famiglia di Michele.

Blanca è chiamata a una severa ricerca in cui non deve assolutamente lasciarsi coinvolgere dalle emozioni: deve rimanere lucida e seguire il percorso delle indagini per fare luce il prima possibile sulla questione.

Cast e personaggi della serie tv Blanca

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando, la giovane protagonista dello show che ha perso la vista a 12 anni a seguito di un'incidente, ma ha un'energia e un ottimismo senza uguali.

Grazie alla sue singolari abilità riesce a trovare indizi dove nessun altro è in grado, portando un grande contributo alla polizia.

Giuseppe Zeno è l'ispettore Michele Liguori, l'unico collega che fin da subito nota le potenzialità di Blanca.

Enzo Paci è il commissario Mauro Bacigalupo, un uomo riservato che non vuole essere disturbato e dà poca confidenza ai suoi colleghi. Un tempo giovane idealista, il suo percorso in polizia l'ha trasformato in un uomo cinico e pragmatico.

Pierpaolo Spollon è Nanni, un giovane e abile chef che diventa facilmente amico di Blanca. Brillante e premuroso, è sempre pronto a sostenere la ragazza nei momenti di difficoltà.

Gualtiero Burzi è l'agente Nello Carità, spalla di Liguori e Bacigalupo.