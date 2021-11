È tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip 6 e per Alex Belli e Soleil Sorge è arrivato il momento della resa dei conti finale. Il 29 novembre, al termine della puntata serale in onda su Canale 5, i due si sono chiusi in sauna ed hanno avuto modo di avere un confronto diretto, durante il quale Alex si è praticamente dichiarato a Soleil, ammettendo il suo forte interesse nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, al punto da ammettere di non riuscire più a gestire questa situazione.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più complici nella casa del Grande Fratello Vip 6

Tra Alex e Soleil, nel corso di queste settimane, è nato un feeling a dir poco profondo che li ha portati a stare sempre più vicini e ad essere sempre più complici.

Negli ultimi giorni c'è stato anche un nuovo "bacio di scena" che non è passato inosservato: complice la messa in scena della Turandot voluta da Katia Ricciarelli, Alex e Soleil si sono lasciati andare ad un nuovo momento di passione, che ha portato il conduttore Alfonso Signorini ad "indagare".

Nel corso della puntata serale del GF Vip, il conduttore ha cercato di capire quale fosse il vero sentimento che li lega anche se i due sono rimasti fermi sulle loro posizioni, continuando a ribadire che sono soltanto amici.

Alex rompe il silenzio e si dichiara a Soleil dopo la puntata serale del GF Vip

Il colpo di scena, però, è arrivato dopo la puntata serale del reality show in onda su Canale 5, quando Alex e Soleil hanno avuto un nuovo confronto diretto in sauna e questa volta si sono lasciati andare alla verità dei fatti.

L'attore, infatti, ha scelto di essere sincero in primis con se stesso ed ha ammesso che in un primo momento credeva e sperava di poter riuscire a gestire il "ciclone" Soleil nella casa del Grande Fratello Vip, ma poi ha capito che non era così.

"Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi. Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, capisci?", ha ammesso Alex Belli che ha così aperto il suo cuore all'ex protagonista di Uomini e donne, confessando la verità su ciò che prova nei suoi confronti.

'Non riesco più a gestirti', Alex confessa i suoi sentimenti a Soleil

"Con te sono vero e non sto fingendo", ha proseguito ancora Alex che ci ha tenuto a sottolineare l'autenticità del sentimento che prova nei confronti di Soleil.

"Non riesco più a gestirti. Leggi i miei occhi, sai già tutto", ha proseguito ancora Alex Belli durante il suo confronto con Sorge.

Insomma una dichiarazione a tutti gli effetti quella dell'attore che in piena notte, dopo la puntata serale del GF Vip, ha scelto di essere chiaro con la ragazza e di metterla al corrente di quello che realmente prova nei suoi confronti.