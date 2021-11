Cambio programmazione in vista per il Grande Fratello Vip 6, il celebre Reality Show condotto da Alfonso Signorini che anche quest'anno durerà più del dovuto. In un primo momento, infatti, la messa in onda del gran finale di questa sesta edizione era prevista per il mese di dicembre 2021 ma così non sarà, dato che il GF Vip è stato prolungato. I vertici del Biscione hanno scelto di far proseguire la messa in onda fino a febbraio ma, il prossimo dicembre, ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda serale su Canale 5.

Grande Fratello Vip, nuovo cambio programmazione: ecco cosa succederà a dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione del Grande Fratello Vip 6 rivelano che il prossimo mese di dicembre, il reality show perderà ben due puntate in prima serata.

La doppia puntata serale non sarà in onda per tutto l'ultimo mese di questo 2021, dato che sia il 24 che il 31 dicembre, sono previsti degli appuntamenti speciali nella prima serata di Canale 5, ma non con il reality show condotto da Signorini.

In particolar modo, il 24 dicembre andrà in onda il Concerto di Natale in Vaticano, un appuntamento che fa parte della tradizione del palinsesto di Canale 5 durante il periodo delle feste natalizie.

Il reality show di Signorini perde due puntate a dicembre

Stessa cosa accadrà anche il 31 dicembre, quando per la prima serata Mediaset, si punterà su un concerto live che accompagnerà gli spettatori verso il 2022.

Per due settimane, quindi, Signorini perderà la doppia puntata serale del suo Grande Fratello Vip, che continuerà ad andare in onda solo di lunedì sera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un'altra novità di quest'anno riguarda anche la cancellazione dello speciale di fine anno che, lo scorso anno, venne testata da Mediaset per la serata del 31 dicembre.

Il veglione di Capodanno, infatti, fu affidato proprio a Signorini e a tutta la banda dei vipponi del GF Vip: la stessa cosa, però, non accadrà quest'anno.

Tuttavia, i fan del Grande Fratello Vip possono stare tranquilli, perché anche quest'anno il reality show è stato prolungato.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip prolungata fino al 2022

Come svelato in anteprima dal sito di Roberto D'Agostino, i vertici Mediaset hanno scelto di allungare la durata complessiva del reality show Mediaset, che al momento è previsto fino a metà febbraio 2022.

Una scelta dettata in primis dai buoni ascolti che la trasmissione sta registrando in queste settimane, con una media che tra prima e seconda serata supera i tre milioni di fedelissimi e uno share che si aggira sul 18%.

Le puntate più viste, però, restano quelle del lunedì sera che hanno toccato anche picchi del 22%, mentre quelle del venerdì sera si fermano su una media che oscilla tra il 16 e il 18%.