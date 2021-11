La terza stagione della serie Lost in space è ormai dietro l'angolo. Ad annunciarlo è stata direttamente Netflix, la piattaforma che trasmetterà l'ultimo capitolo della saga di fantascienza con protagonista la famiglia Robinson.

Lost in space, le date della terza serie

La Serie TV - basata sull'omonimo show di culto degli anni '60 - prenderà il via il 1° dicembre. Questa notizia è giunta insieme al rilascio dei trailer tramite i canali social di Netflix. La clip ha accentuato la curiosità del pubblico che già si sta ponendo diverse domande sul destino dei protagonisti.

La nuova stagione prevede otto episodi e concluderà una volta per tutte la saga. Insomma, i colpi di scena e le sorprese non mancheranno durante le puntate inedite di Lost in space.

Lost in space 3, le anticipazioni

Tutto ruoterà, come nelle prime due stagioni, attorno alle vicende della famiglia Robinson. Le anticipazioni che si evincono dal comunicato di Netflix lasciano intendere che i componenti del suddetto nucleo familiare saranno messi costantemente e continuamente alla prova.

Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) e il Robot (Brian Steele), dopo essere rimasti intrappolati per un anno intero su un pianeta sconosciuto e misterioso, avranno un compito complicato, ossia quello di far evacuare tutti i 97 coloni.

Tutto ciò li porterà a fare i conti con alcuni segreti che finiranno per sconvolgere e per cambiare le loro vite.

Dal canto loro, invece, John (Toby Sthephens), Maureen (Molly Parker) e l'immancabile Don (Ignacio Serricchio) lotteranno per riuscire a ritrovare i loro figli. Sarà quindi una probante sfida emotiva, vista la distanza e la lontananza dalle persone amate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sullo sfondo ci sarà sempre la minaccia aliena che caratterizza Lost in space fin dalla prima puntata.

La sensazione è che ci saranno tante emozioni, quelle che di solito ricercano gli amanti del genere di fantascienza. Ora non resta che attendere il primo dicembre per seguire le nuove puntate del terzo capitolo della serie.

Lost in space, com'è nata?

Com'è nata l'idea di realizzare una Serie Tv come Lost in space? Si tratta di un remake dell'omonima serie televisiva del 1965 andata in onda sulla rete statunitense CBS. L'idea dei due sceneggiatori è stata principalmente quella di creare una trama non troppo pesante, ma ricca comunque di quei misteri e di quella suspense che caratterizzano la fantascienza.

La serie è in grado di stimolare costantemente la curiosità dei fan e dei telespettatori. Una caratteristica, questa, che dovrebbe essere confermata anche dalla terza e ultima stagione.