La programmazione americana di Grey's Anatomy 18, ormai famosissimo medical drama prodotto da Shonda Rhimes, proseguirà giovedì 11 novembre dopo una pausa di ben due settimane. Per questa data il network trasmetterà, infatti, il quinto episodio della nuova stagione che porterà in scena la morte di uno dei protagonisti. Sebbene manchi ancora una settimana al rilascio della quinta puntata, il sito web Spoiler Tv, con largo anticipo, ha già rilasciato la trama ufficiale della sesta puntata.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni sesta puntata: Amelia e Link a confronto

La sesta puntata di Grey's Anatomy 18, significativamente intitolata "Every Day Is a Holiday (With You)", andrà in onda giovedì 18 novembre sulla ABC e porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti. Proprio durante "Il Giorno del Ringraziamento", infatti, giungerà a un punto di svolta l'ormai conclamata crisi sentimentale che coinvolge Atticus Link e Amelia Shepherd. Dopo la proposta di matrimonio rifiutata, infatti, i due chirurghi si sono notevolmente allontanati. Il neurochirurgo, nel corso dell'ultimo confronto con Addison Montgomery, ha inoltre lasciato intendere di non voler assolutamente cambiare idea, paventando l'ipotesi che la sua relazione con il padre del piccolo Scout possa dirsi definitivamente conclusa.

In realtà, la trama del sesto episodio assicura che la coppia, in circostanze ancora da chiarire, avrà l'opportunità di riavvicinarsi.

Spoiler Grey's Anatomy 18x06: Meredith Grey affronta nuove difficoltà

In attesa di scoprire se la "riconnessione" citata nella trama aprirà, davvero, le porte al tanto atteso ricongiungimento tra Amelia Shepherd e Atticus Link, le anticipazioni sulla sesta puntata di Grey's Anatomy 18 si concentrano anche sulla protagonista.

Stando alla sinossi, infatti, Meredith Grey intraprenderà un nuovo viaggio. Diretta in Minnesota, dove è attualmente coinvolta nello studio sperimentale per la cura del Morbo di Parkinson, la donna affronterà non poche difficoltà a causa del maltempo. Se le avverse condizioni atmosferiche metteranno, per l'ennesima volta, in pericolo la vita della dottoressa Grey non è dato saperlo.

Ciò che appare certo è invece che Nick Marsh, una volta conscio delle difficoltà sperimentate dalla collega, si attiverà per supportarla in ogni modo possibile.

La sesta puntata di Grey's Anatomy 18 andrà in onda giovedì 18 novembre sulla ABC

Infine, la trama di Grey's Anatomy 18x06 fa un piccolo riferimento alla storyline che coinvolgerà Miranda Bailey e Richard Webber. Dopo la promozione di quest'ultimo a responsabile del programma di specializzazione, i due medici si attiveranno per condurre quanti più interventi chirurgici d'emergenza possibili. Queste, dunque, tutte le anticipazioni sul sesto episodio di Grey's Anatomy 18 che andrà in onda, in America, giovedì 18 novembre.